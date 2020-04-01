要我多恐怖都行！ 恐怖前男友「做極端事」...吃官司

高雄市陳姓男子去年跟女友分手後心懷不滿，三番兩次傳訊息「記住我做更極端的事，妳要我多恐怖都行」，恐嚇前女友及其家人人身安全，前女友不勝煩擾，嚇得趕緊報警自保。橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

陳男去年9月跟女友分手後，懷恨在心，從去年10月14日開始，陸續傳簡訊給前女友說，「家人？你保得住嗎？記住我做更極端的事，妳要我多恐怖都行」，還訕笑說「顧好家人，我想妳自己也顧不住吧，我現在真的很想掐死妳」；最後他變本加厲，甚至說到「我命一條，也不差這條命，家人保好，我沒打算放過妳」。

陳男的前女友看到上述恐嚇言論後嚇壞，急忙報警處理。陳男到案坦承犯行，也有相關簡訊截圖為證，檢、審認定陳男犯恐嚇危安罪證確鑿。

橋頭地院審理認為，陳男是有相當智識經驗的成年人，卻步用理性平和態度處理感情糾紛，反而因心生不滿就出言恐嚇，害前女友心生畏懼，顯然，陳男缺乏法治觀念，相當不足取；且陳男至今尚未與前女友達成和解。綜合衡量後，橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。