80歲洗腎翁抓女看護手淫 法官判出「雙贏」判決

80歲洗腎中的馬姓男子聘雇印尼籍女看護，趁看護幫他按摩時抓她的手手淫，馬被起訴，法院審理，馬否認犯罪，看護指證歷歷，法官採信被害人說詞，台北地院依3個犯業務關係利用機會猥褻罪判馬應執行有期徒刑1年，緩刑2年，支付女看護20萬元。可上訴。

實務上，緩刑宣告要「加害人認罪」、「被害人同意」2條件，法界人士說，本案被告不認罪，但健康狀況不適宜服刑，加上被害人因案無法繼續工作，法官決定讓馬不必服刑、讓女看護獲一定賠償，判出「雙贏」的判決。

2016年10月25日，馬透過經營人力仲介的妻子申辦印尼女看護工，每周3次帶馬去洗腎、每天幫馬洗澡、按摩；檢方指控，馬2016年11月29日、12月1日、12月3日利用女看護按摩時，抓她的手按摩自己下體，前2次有射精，犯妨害性自主罪。

法院開庭，馬稱，他是高血壓及洗腎病患，需長期服藥，有性功能障礙，「我不會勃起」，女看護控訴不實；馬的辯護人說，女看護想與同棟樓的同鄉逃逸，才誣陷馬。

女看護稱，馬抓著她的手在下體附近按摩，「這種角度會一直碰到他的性器官」；她稱，馬穿四角褲躺在床上，按完感覺濕濕的，「我結過婚，知道是什麼東西」，確認馬有射精。

法官查案發現，女看護曾打「1955」申訴專線，報案時言語中流露害怕、驚恐，起先告訴接線生不必報警，第2次才請求警方協助；女看護離鄉背井，無非圖謀穩定收入，沒有必要冒失業風險去誣陷雇主，採信女看護的證述，判定馬有罪。

合議庭指出，馬姓男子自稱曾參與台灣「十大建設」，犯案以後始終否認犯行，甚至以「看護的肚子有蛔蟲，看護的習慣很不好」、「她上廁所我都沒有聽到她有洗手、沖水的聲音，所以我都不願意讓她碰」等言詞嫌棄被害人，毫無悔意。

判決書指出，馬有高血壓，每周洗腎3次，椎間盤受創斷裂，有病歷可稽，顯然不適宜入監，另方面，女看護心理的傷害，雖不足以金錢彌補，但終究是為賺取較高薪才遠渡重洋。

因此，合議庭審酌兩造處境，就馬3次犯「對因業務關係受自己監督之人利用機會猥褻罪」各判處有期徒刑7月，訂應執行刑1年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，於緩刑確定日起1年內支付女看護20萬元。