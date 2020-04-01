陳明文300萬不起訴 陳為此案國會龍頭夢碎代價高

嘉義縣立委陳明文300萬案，嘉義地檢署不起訴處分，外界不意外，陳明文當縣長涉及民雄鄉汙水下水道圖利罪，最終被以洩密罪判6月，易科罰金18萬元定讞；另涉及大埔美開發弊案不起訴處分，陳涉案都全身而退，但為去年高鐵遺失300萬元，遭對手前立委林國慶告發，衝擊選情，選舉最後險勝，爭取國會龍頭夢碎，付出慘重代價。

民進黨立法院長寶座之爭，英系重量級立委陳明文先是被看好人選，基層實力雄厚，但立委選舉過程，受高鐵300萬事件以及對手猛攻要打破「明文規定」，讓陳明文形象與政治能量都受到影響。

陳明文4年前立委選戰，拿下8萬8千多票，得票數比國民黨對手多出一倍。上屆國會，陳明文也曾表態角逐立法院長，但最後陳明文與柯建銘雙雙退出，這屆連任又因300萬案國會龍頭夢再碎。

陳明文從政逾40年未嘗敗績，國民黨開放參選，陳遭國民黨、昔日同志林國慶集結「打破明文規定」聯盟及韓家軍夾攻，在野陣營分裂，林國慶結盟藍營，操作「棄保效應」功敗垂成，但陳明文險勝林國慶。

64歲陳明文是英派大將、林派掌門，是小英總統口中「第一戰將」，3次立委選舉得票率都過半，上次對戰藍營林于玲拿6成5得票率，與陳以真對決得票率5成5；山區6名候選人，林國慶、未獲國民黨提名許能通、維新黨王金山都訴求「打破明文規定」。

陳明文運用中央地方連線執政資源固椿、大撒幣，釋農工政策利多，打政績、抗中保台牌，整合縣長初選落敗議長張明達、前縣長張花冠，基層選舉分裂綠營人士歸隊，建構「陸戰」組織，組青年軍用臉書、line、直播、站街頭「打空戰」。

林國慶對主打陳明文高鐵掉300萬元，監察院申報財產及定讞洩密官司；陳明文反擊林國慶兒子當大陸「政協」，暗指中國介入，連小英總統也批駁「明文規定就是不能出賣台灣！」，林反駁愛台灣不是民進黨專利，選戰煙硝味濃。