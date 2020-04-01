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陳明文300萬涉違洗錢防制法 嘉義地檢查無不法不起訴
立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，涉違洗錢防制法，檢察官經過半年調查偵結丶查無不法，今天作出不起訴處分。
陳明文去年9月在高鐵上遺失一只行李箱，內藏300萬元現金，引發全民關注，質疑300萬來源丶用途丶是否涉洗錢？雖然陳明文後來出面說明，錢是向胞姊借貸，當天從家裡拿出來，是為助兒子在菲國創業開珍珠奶茶店，無不法洗錢或未申報，但因案情不尋常，嘉義地檢署檢察官立即主動調查。
嘉義地檢署不起訴處分指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸，檢察官認為不合理，也積極調查金錢流向，但經長達6個月調查，仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻陳向胞姊借貸說詞。
另陳明文300萬贈予行為，雖然沒有辦理贈與申報，但尚未到達公職人員財產申報日期，難以認定他隱匿財產。
陳明文事發後曾由律師陪同對外說明，指當天太忙，上車就睡覺，丟掉這筆錢很自責，也出示家中監視器，證明錢是9月3日上午10時從家中帶出來。
但後續造成的政治效應，也影響他今年初立委選舉，被稱「嘉義王」的他，歷屆選舉都輕騎過關，這次在嘉義縣山區多個鄉鎮，選票都開不理想，最後只小勝對手林國慶。
陳明文因300萬案發後曾感嘆，釀成軒然大波後已跟兒子說暫不要開店，「實在被講得太難聽，不希望再延燒！」
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