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台北市區監理所收賄弊案 基隆監理站長以40萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北市區監理所長袁國治。 圖／聯合報系資料照片
台北市區監理所長袁國治。 圖／聯合報系資料照片

台北市區監理所長袁國治利用職務之便，找來大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利；袁、李遭收押後，台北地檢署查出，台北市區監理所基隆監理站長李明正涉嫌收受李宏章5萬元賄賂，昨發動第3波搜索，帶回李明正等7人偵訊，今凌晨諭令李以40萬元交保。

據調查，李宏章的新成功駕訓班開設於基隆地區，李宏章為與李明正打好關係，涉嫌於2018至2019年間，替李明正辦理中油加油卡、繳交罰金或稅費等對價，藉此攏絡李明正利用職權護航相關業務，涉嫌貪汙不違背職務收賄罪。

袁國治涉嫌於2018至2019年間，出資20餘萬元投資士林承德診所，原本台北市區監理所的體檢業務，均由士林監理站駐點醫事人員負責，但袁國治卻發函士林監理站，要求停止體檢業務，讓士林承德診所包攬所有體檢事項。

袁國治另透過監理所車輛管理科長陳國富當白手套，收受盧姓汽車代驗廠賄賂，提高年度考核積分。

檢方昨指揮廉政署發動第3波搜索，並約談李明正等7人、提訊在押的李宏章調查，另傳喚8名證人查證，訊後諭令李明正以40萬元交保，其他4人各以5萬元至30萬元不等金額交保，李宏章則還押看守所。

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