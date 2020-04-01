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獨／防張綱維滅證 調查局夜襲遠航扣押物證

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
為防止遠航董座張綱維滅證 調查局昨夜襲遠航扣押物證。記者黃義書／攝影
為防止遠航董座張綱維滅證 調查局昨夜襲遠航扣押物證。記者黃義書／攝影

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實遭聲押，法院裁定800萬交保；據了解，調查局北機站為防止張滅證，昨晚趁張籌措保金的時間，緊急赴遠航總部扣押財會資料，帶走大批卷證與電腦紀錄，案情將持續延燒。

台北地檢署另發現，遠航近日有不少應收帳款匯入公司帳戶，由於張綱維上周從公司提領800萬元現金，金流不知去向，檢方為維護員工權益，昨晚也同步扣押遠航4000萬元現金財產。

台北地院裁定張綱維800萬元交保後，北檢不服向高等法院提即時抗告，抗告書昨晚已送達高院，高院最快今天會做出裁定。

據悉，張綱維上周五到遠航財務部門，要求財務主管領出800萬元現金，但遭財務部拒絕，張聲稱是股東之間資金往來用途，強硬要財務部門取錢，財務部要求張必須簽名，但張不願意，財務部強調「若不簽名就不蓋章」，張不得已只好簽收領據。

檢方獲悉此事後，日前先赴遠航扣押張綱維的印章、存摺與帳戶，由於昨天是遠航最後一個營業日，且張被法院裁定交保，檢察官為保全證據，連夜指揮調查局北機站前往遠航扣押物證。

據了解，昨晚張綱維交保的消息傳出後，遠航員工群情激憤，當北機站大批人馬抵達遠航總部時，遠航副董事長鄭晴文自願同意搜索扣押，並協助調查人員調取相關卷證，過程相當配合。

就在張綱維辦完交保，在法院接受媒體訪問時，另一頭的北機站早已將遠航資料載運上車，快速離開。

遠航 保全

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