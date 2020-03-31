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北檢追查遠航案 張綱維自爆欠民航局兩千萬

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
北檢聲押張綱維，法院裁定800萬交保。記者黃義書／攝影
北檢聲押張綱維，法院裁定800萬交保。記者黃義書／攝影

遠航去年無預警停飛，台北地檢署發現，董事長張綱維在遠航重整階段涉及財報不實，且上周還從公司拿走800萬元，昨天依張涉犯證交法重罪、有逃亡串證之虞向法院聲請羈押，張在羈押庭上聲稱，遠航停機棚還積欠民航局2千萬元，若被羈押恐無法還錢，希望交保。

法官問張綱維若交保能湊到多少錢？張回答法官「最多800萬」，法官裁定准予交保。北檢認為，張從公司取走800萬元，但無法交代流向，如今又能拿出相同金額交保，等於是用不法所得具保，顯不合理，決定即時抗告，抗告書晚間已送達高院，高院24小時內會做出裁定。

羈押庭上，替張綱維辯護的律師蔡慧玲，自爆是遠航重整人，還刻意引導張陳述「遠航4月1日會有新的投資人挹注資金」，檢方質疑，蔡違反刑事訴訟法「有在場勾串共犯或證人之虞」，禁止陳述意見。

法官也認為；蔡慧玲多年來擔任遠航重整人，以後可能是此案重要證人，有違反律師法利益衝突問題，因此命蔡不得陳述意見，當場把蔡請出法庭；蔡之後又找實習律師進去旁聽，還是被法官發現趕出法庭。

張綱維在羈押庭說，最近被很多黑道討債，因籌不出錢，只好將手機關機，沒有要逃亡。檢方認為，遠航已向北市勞動局提報大量解僱計畫，張也簽名同意裁員，由於北市府會負責工資墊償，張未來若無法還錢或脫產，等於讓全民買單，有羈押必要。

張綱維交保後說，遠航不動產相當雄厚，目前有投資人有興趣，正在洽談，會跟新的投資人完成交接。

遠航 北市

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