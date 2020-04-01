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縱火燒死9人 更一審判死
緬甸華裔男子李國輝三年前在出租公寓縱火造成九死五傷，警員王志偉也葬身火窟；一、二審均判李死刑，最高法院以「未給李和辯護人表示意見的機會」等理由，撤銷發回更審，台灣高等法院更一審昨撤銷原判決，仍處李死刑，褫奪公權終身，可上訴。
更一審認為，台大醫院鑑定認為李犯案當時沒有欠缺辨識能力，且報告指出要完全矯治李國輝難度不低，也沒有明顯改變動機。
判決指出，李國輝除自認和友人、陳姓住戶產生嫌隙，與其他住戶絲毫不認識、無冤無仇，但縱火手段凶殘，毫無同理心，甚至接受看守所輔導仍表示心存報復。
高院認為，李國輝預謀犯案且手段毫無人性，未給死者留任何生機，造成社會震驚注目，已是符合兩公約「情節最重大之罪」。
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