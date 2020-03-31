張綱維躲過羈押800萬交保：讓遠航繼續下去
遠東航空公司董事長張綱維被控將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人的樺壹租賃公司，台北地檢署依涉犯證券交易法重罪向法院聲請羈押禁見；法院晚間裁定張准以800萬元交保，張籌保3個多小時躲過羈押處分，他表示，希望社會大眾給航空旅遊業關心與愛護。
張綱維說，對於自己造成社會大眾的困擾，感到非常抱歉，也感謝法官給他清白，認為他並沒有違反證券交易法，並感謝檢察官與民航局。
張綱維說，他會配合後續所有一切的調查行為，最重要的是要讓遠東航空努力繼續經營下去，能維護員工一切的權益，他也在積極辦理十幾萬筆的退票作業。
張綱維說，他希望一切都能順利，也祝福台灣的航空旅遊業能夠平安度過這次大環境的不好，更希望社會大眾給航空旅遊業關心與愛護。
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