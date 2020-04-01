禍心說 陳菊告誹謗 費鴻泰無罪確定

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北報導
立法委員費鴻泰遭總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，無罪確定。 圖／聯合報系資料照片
立法委員費鴻泰遭總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，無罪確定。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立委費鴻泰在臉書以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題發文，指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內處理小林滅村國賠、氣爆案時，「不但不幫忙，還落井下石」，陳菊自訴誹謗，費一審無罪。陳菊上訴，台灣高等法院昨駁回上訴，費鴻泰無罪確定。

去年4月5日，費鴻泰在臉書發文，陳菊認為文章提到「高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村」、「陳菊前市長拒絕國家賠償」等是不實陳述，且小林村當時是在高雄縣政府管轄，非她主政的高雄市政府，認為費故意誹謗。

北院開庭時，費鴻泰說主政的人要有被批評的雅量，陳菊沒有透過管道要求刪文或更正、沒傳遞資料給他，直接自訴，對他求償、要求登報道歉並不合理。北院去年9月以費的文章未逾「合理評論原則」範疇，判無罪。

費鴻泰誹謗案，陳菊上訴被駁回。 圖／聯合報系資料照片
費鴻泰誹謗案，陳菊上訴被駁回。 圖／聯合報系資料照片

高院開庭時，陳菊的律師指費鴻泰涉加重誹謗罪，他們尊重費對施政的評論，但不能指述不實。律師說，費想比較陳菊和韓國瑜的行事風格，但怎能將高雄縣府（改制前，由楊秋興主政）有無撤離小林村的舉措加諸陳菊身上，讓外界以為她有責任。

費表示，文章針對的是國賠案，小林人的痛一般人應可體諒，因韓國瑜選擇不再上訴，他「有感而發」。費的律師說，文章要宏觀來看，不能斷章取義，否則意思就會被曲解。

陳菊 費鴻泰 韓國瑜

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