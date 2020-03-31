張綱維800萬交保 法院裁定：檢方有5罪未提事證

遠東航空董事長張綱維違反民用航空法被限制出境、出海，檢調查出，張將遠航向合作金庫貸款的22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，昨天傳訊張開庭，訊後以張涉犯證券交易法重罪向法院聲請羈押禁見，台北地院審理認為，張並無羈押原因，裁定以800萬元交保。

裁定說，檢察官主張有關張綱維於2016年資產負債表、財務報表中不實記載遠航有應收帳款30億餘元，但有關張犯證券交易法申報公告不實罪、行使業務登載不實文書罪、填製不實會計憑證帳冊罪、詐欺取財得利罪、背信等5罪，還未提出具體事證。

裁定指出，遠航案目前有相關公司人員未到案，就關係人應收帳款細節、財務會計報表製作及金流資料，尚待檢察官傳喚查證；檢察官就張犯詐欺取財罪未能舉證，不構成反覆實施的羈押原因，而檢方主張張綱維如交保可能將公司款項提領一空，也不可採。

法官審理認為，張綱維所犯罪雖危害財報正確性、民用航空市場秩序及旅客權益，但有關他未經民航局核准結束營業罪，最重本刑為有期徒刑3年以下，屬於法律規定經具保聲請停止羈押不得駁回的輕罪。

法官裁定書指出，檢察官2019年12月即著手偵辦案件，張綱維昨天也配合到案說明，考量偵辦案件進度、犯案手法，駁回檢方羈押聲請，准張綱維以800萬元交保。