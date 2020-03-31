法務部從「繁衍」護通姦罪 法官：戴套不就沒事？

大法官今就刑法通姦罪是否違憲行言詞辯論，聲請釋憲的18名法官今有12名出席，和刑法主管機關法務部數度交鋒，但雙方都數度援用釋字748號解釋（同婚案）來論述。花蓮地院法官何効鋼指748號解釋象徵了婚姻自由，是每個人發展自己人格的過程，況且748號解釋也沒造成社會崩解，可佐證社會現實已改變。法務部綜合規劃司司長林麗瑩則強調748號解釋的「排他性」。

同性二人婚姻自由案的解釋文提到「民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。」。

今日辯論的爭點包括刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」、刑事訴訟法239條規定告訴不可分原則，不過但書則是「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」，另外，也探討釋字第554號處罰通（相）姦者的合憲解釋有無變更必要。

何効剛表示，從性自主權的角度來看，通姦罪指定了性交對象，也不能與其他人性交，已算是「積極干涉」，但預防的效果薄弱，況且從2012年起，只有1件通姦案不得易科罰金；他認為，通姦可用民事求償途徑討公道。何說，南韓2015年通過通姦除罪，但離婚率還下降，這代表通姦罪對婚姻沒有影響，且「怨偶難有性行為」。

台中地院法官張淵森則說，造成婚姻痛苦的原因不是只有通姦，包括婆媳、教養問題都會，不是有痛苦就要處罰，否則只是在滿足報復心態。張以審理的案件為例，認為第三人不該因他人有無婚姻而限制性自主權。

北院法官林孟皇表示，精神外遇、愛撫、口交也危害婚姻，也未見法務部有變更法條要處罰。代表法務部的最高檢察署檢察官朱富美說，性器接合會影響非婚生子女誕生，所以要討論的是保障婚姻制度；她認為其他國家通姦除罪是因國情不同，並以新冠肺炎疫情嚴重，「歐、美人士還是不戴口罩」譬喻。

桃園地院法官施育傑不認同法務部站在「繁衍」的立場來看通姦罪，質疑不孕、戴保險套不就沒這問題？

大法官黃虹霞提問，指外遇新聞常見妻子認分地「挺先生」，但女性通姦者不少，卻很少看到丈夫力挺，某種程度反映沒實質平等。黃說，如果法務部無法提出再犯率、婚姻維持率的資料，有些人認為法務部要接受「不利的結果」。法務部政務次長蔡碧仲表示，婚姻的存在不代表幸福，將會持續關注，匯集意見。

林孟皇審理過前職棒球星王傳家通姦案，他說當他發現擺在眼前的證據，竟是王妻帶徵信業者闖入住宅，攝得通姦人與相姦人全身裸體的影像，而且還必須依法勘驗，他疑惑「究竟誰授予自己這樣大的權限，可以公開去觀看他人最私 密的隱私？」，省思通姦罪有違憲問題。

林再舉例， 當通姦人與配偶早已貌合神離，卻因財產問題始終沒離婚，而通姦人與相姦人未婚生子，父母遭判刑，小孩將受汙名歧視，而夫妻所生的子女又情何以堪？他認為，以刑罰制裁單純違反道德、婚姻契約中性忠貞義務的通姦行為，無助達成目的，更違憲法比例原則。