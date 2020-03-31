法院裁定張綱維八百萬交保 北檢不服提即時抗告

遠航去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境；台北地檢署懷疑張將遠航向合作金庫貸款的22億元，挪至個人的樺壹租賃公司，昨天傳訊張綱維到案，訊後依涉犯證交法重罪、且有串證逃亡之虞向法院聲押，但法院裁今天傍晚定張800萬元交保，北檢不服將提即時抗告。

據了解，北院雖認定張綱維部分犯罪嫌疑重大，且有逃亡勾串證據之虞，但對違反證券交易法方面認為有某些部分缺乏證據，因此裁定800萬元交保。

北檢認為，張綱維上周五回公司取走800萬，聲稱是要去還債，但又無法交代流向，今天又可以拿出該800萬來具保，等於以不法所得具保，顯不合理，檢方聲押資料中，已明確提供帳冊、會計憑證、查核資料等違反證交法重要證據，檢方將詳備理由抗告，盡力保全證據及資產、保護遠航員工權宜。

刑事訴訟法第101條規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，法官得予羈押。

不過，被告經法官訊問後，雖有上述各款情形之一，「但無羈押之必要」者，得逕命具保、責付或限制住居。

此外，刑事訴訟法新增「即時抗告」制度，聲押案只要啟動即時抗告機制，自提起抗告到裁定確定，24小時內要裁定，審裁期間被告將暫被留置。