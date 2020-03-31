快訊

如「N號房」在台灣 現行法制足以保護被害人嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法院裁定張綱維八百萬交保 北檢不服提即時抗告

聯合報 / 記者張宏業賴佩璇／台北即時報導
張綱維律師蔡慧玲表示，上周五的800萬元是場誤會。記者張宏業／攝影
張綱維律師蔡慧玲表示，上周五的800萬元是場誤會。記者張宏業／攝影

遠航去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境；台北地檢署懷疑張將遠航向合作金庫貸款的22億元，挪至個人的樺壹租賃公司，昨天傳訊張綱維到案，訊後依涉犯證交法重罪、且有串證逃亡之虞向法院聲押，但法院裁今天傍晚定張800萬元交保，北檢不服將提即時抗告。

據了解，北院雖認定張綱維部分犯罪嫌疑重大，且有逃亡勾串證據之虞，但對違反證券交易法方面認為有某些部分缺乏證據，因此裁定800萬元交保。

北檢認為，張綱維上周五回公司取走800萬，聲稱是要去還債，但又無法交代流向，今天又可以拿出該800萬來具保，等於以不法所得具保，顯不合理，檢方聲押資料中，已明確提供帳冊、會計憑證、查核資料等違反證交法重要證據，檢方將詳備理由抗告，盡力保全證據及資產、保護遠航員工權宜。

刑事訴訟法第101條規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，法官得予羈押。

不過，被告經法官訊問後，雖有上述各款情形之一，「但無羈押之必要」者，得逕命具保、責付或限制住居。

此外，刑事訴訟法新增「即時抗告」制度，聲押案只要啟動即時抗告機制，自提起抗告到裁定確定，24小時內要裁定，審裁期間被告將暫被留置。

遠航 刑事訴訟

延伸閱讀

掏空遠航聲押 張綱維辯「犯輕罪」800萬交保

張網維掏空遠航22億聲押 下午開羈押庭

涉掏空 遠航董事長張綱維聲押

張綱維涉遠航案遭聲押 北院31日開庭

相關新聞

法務部從「繁衍」護通姦罪 法官：戴套不就沒事？

大法官今就刑法通姦罪是否違憲行言詞辯論，聲請釋憲的18名法官今有12名出席，和刑法主管機關法務部數度交鋒，但雙方都數度援...

法院裁定張綱維八百萬交保 北檢不服提即時抗告

遠航去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境；台北地檢署懷疑張將遠航向合作金庫貸款的22億元，挪至個...

掏空遠航聲押 張綱維辯「犯輕罪」800萬交保

遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境、出海；檢調懷疑張將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個...

法官：隔壁老王通姦對我有損害？ 指通姦罪滿足報復

通、相姦是否入罪，迭有議論，大法官併案審理15件聲請釋憲案，憲法法庭今行言詞辯論。聲請人、台北地院法官林孟皇認為，國家有...

買個飯也惹事！他連環辱罵警...拘役8天

高雄市陳姓男子前年捲入口角、互毆衝突，看到轄區員警趕來處理時，竟然失控撂台語連環珠砲罵「X你娘老雞歪里係勒三小啊」等12...

調查局追查 境外假帳號散布民進黨活埋肺炎確診者

調查局資通安全站今天指出，近日有境外假帳號「Edison Kuek」在臉書社群的特定媒體頁面留言區，張貼桃園工安意外實是...

監理站收賄爆案外案 基隆監理站長遭搜索

台北市區監理所長袁國治利用職務之便，找來大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代...

居家檢疫趴趴走　竹苗出現逾期繳納首例

因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行，法務部行政執行署新竹分署已與新竹、苗栗地檢署及縣、市政府衛生局、警察局...

攤商欠百萬罰鍰沒繳 台北分署倉庫扣1800件衣飾

在台北市萬華區西門町做生意的吳姓攤商積欠占用騎樓、人行道的違規罰單不繳，行政執行署台北分署今天前往吳囤放貨品的倉庫查封他...

可憐女童智能缺陷遭父母虐待 受傷未醫至終身殘疾

新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，不但肚子被父親採到胃破裂，傷後被母親用毛巾綁在衣櫃罰站，左腳還因骨折未治療變形...

林佳龍為「國安私菸案」告外交官 民、刑事都敗訴

總統蔡英文專機去年7月爆發「國安私菸」案，前外交官介文汲事後在臉書PO文指交通部長林佳龍是「合理嫌犯」，被林提刑、民事訴...

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍；一審到更四審，六度判沈文賓死刑，褫奪公...

熱門新聞

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

學生遭老師多重凌虐身心受創 孫大千批學校裝聾作啞

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。