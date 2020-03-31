傳前女友性感照慫恿新女友自拍　未料前後任竟舊識

方姓男子10年前與高中女學生「小魚（化名）」交往，明知對方未滿18歲，仍慫恿對方自拍露胸性感照給他。分手後，他為了向新女友討自拍照，將先前蒐集的照片傳給新女友看，不法情事因此曝光，遭控違反兒童及少年性剝削防制條例，賠20萬元和解，獲新北地檢署緩起訴處分。

據了解，方男為了向新女友討性感自拍照，將「小魚」2張自拍照傳給對方，稱別人也是這樣拍，但他沒料到新女友和「小魚」竟是舊識；「小魚」和方男分手後原本相安無事，但得知他把照片傳給其他人後氣炸，決定提告。

偵訊時，方男坦承犯行，供稱是一時失慮犯錯，相當後悔。

檢方調查，方男犯案時僅17、18歲，犯後深表悔悟也沒有前科，且雙方調解後，談定以20萬元賠償金達成和解，「小魚」也同意緩起訴處分，因此給予方男緩起訴，期限1年。