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掏空遠航聲押 張綱維辯「犯輕罪」800萬交保

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境、出海；檢調懷疑張將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人的樺壹租賃公司，傳訊張綱維當庭逮捕，依涉犯證券交易法等重罪、有串證及逃亡之虞向法院聲請羈押禁見，不過，法院裁定張以800萬元交保。

張綱維昨天到案，台北地院今天下午召開羈押庭，張否認犯重罪；張的律師徐明瑋說，遠航與樺壹租賃都是張綱維獨資，資金挪移未損及其他董事利益，此外，檢方指控張涉違反證交法重罪，但財報做成時，遠航已非公開發行股票公司，不該當證交法重罪。

台北地檢署調查，遠航向合作金庫貸款22億元，2016年7月間被張綱維私挪至樺壹租賃公司，張涉嫌偽造不實債權，把貸款變成重整代墊款，涉犯證券交易法財報不實罪、詐欺、背信罪、商業會計法、民用航空法、洗錢防制法等罪。

遠航 遠東航空 詐欺

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