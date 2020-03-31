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買個飯也惹事！他連環辱罵警...拘役8天
高雄市陳姓男子前年捲入口角、互毆衝突，看到轄區員警趕來處理時，竟然失控撂台語連環珠砲罵「X你娘老雞歪里係勒三小啊」等12字，嚴重貶損值勤員警人格及社會評價。橋頭地院依侮辱公務員罪，判陳男拘役8日，得易科罰金8千元，可上訴。
44歲陳男前年10月26日中午用餐時分，在左營1家自助餐館時，與自助餐鄭姓店長起口角爭執，雙方僵直不下，進而爆發肢體互毆衝突，驚動轄區警方。轄區博愛派出所蕭姓、李姓、盧姓警員獲報趕抵，沒想到陳男卻更加激動，當眾飆罵員警「X你娘老雞歪里係勒三小啊」，遭警方依妨害公務現行犯逮捕。
自助餐鄭姓店長指證陳男辱罵員警，警方也提供密錄器畫面等佐證，陳男罪證確鑿，他也坦承有上述情事。
橋頭地院審理認為，陳男在員警依法執勤時，當眾用難聽字眼辱罵警察，不僅藐視國家公權力及執法尊嚴，更損及公權力威信，相當不應該；但念在陳男只是因一時情緒失控才言語暴走，且在法院審理時坦承犯行，態度尚可。
橋頭地院衡量陳男智識程度、家境小康後，依侮辱公務員罪，判他拘役8日，得易科罰金8千元，可上訴。
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