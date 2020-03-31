居家檢疫趴趴走　竹苗出現逾期繳納首例

因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行，法務部行政執行署新竹分署已與新竹、苗栗地檢署及縣、市政府衛生局、警察局等機關成立防疫處理小組，建立聯繫窗口加速違規案件移送執行。新竹分署指出，今已受理竹苗區首件，因違反防疫規定未繳納30萬元罰鍰遭移送執行的案件。

新竹分署指出，該名義務人是名泰國籍女子，今年3月18日自泰國入境台灣，依規定應於苗栗縣頭份市指定住所居家檢疫14天至4月1日止，但該女竟於3月22日和友人擅離居家檢疫點，趴趴走至台北，雖在當天下午就返回苗栗，仍經苗栗縣警方查證違規屬實，遭裁處30萬元罰鍰。

新竹分署於受理當日就迅速分案，立即發文通知內政部移民署及海巡署等境管機關限制其出境、出海，並將該女於居家檢疫期滿後，採取進一步執行動作。

新竹分署表示，依據轄區內衛生局通報數據，因違反傳染病防治法及武漢肺炎特別條例等有關受居家隔離或居家檢疫卻趴趴走被裁罰者，苗栗縣有6件，已繳納4件，共計4萬元，尚有2件計60萬元未繳納（包含已移送1件30萬元）；新竹市11件，已繳納5件共計35萬元，尚有6件計75萬元未繳納；新竹縣1件，即首例被罰最高額100萬元引起社會矚目的林東京案件，目前尚未繳納。

新竹分署指出，若逾期不繳納者，將透過聯繫窗口儘速移送新竹分署依法強制執行，發動扣押財產，必要時採取限制出境、出海，甚至向法院聲請予以拘提管收等強制執行作為，以遏止民眾恣意違規，避免發生防疫破口。