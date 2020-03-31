5歲女童僅8.8公斤！智能缺陷遭父母虐待 傷致終身殘疾

新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，不但肚子被父親採到胃破裂，傷後被母親用毛巾綁在衣櫃罰站，左腳還因骨折未治療變形，終身跛腳，5歲被社工緊急安置時僅8.8公斤，幾乎不成人形；新北地院審理此案，認定女童父母涉犯妨害幼童發育罪，今判徐父2年4月、徐母1年4月有期徒刑。

判決指出，女童因為沒被妥善照顧，有營養不良情形，過節聚餐時，其他家人幫女童夾菜，其父母不准她吃，身形明顯比同年齡孩子瘦小。此外，其他家人也發現女童不時鼻青臉腫，走路也一跛一跛，但其父母始終表示她自己跌倒。

2017年，她年僅5歲，卻被父親重踩腹部，因胃破裂送醫後，醫師檢查傷勢非疾病造成，通報疑似兒虐案件，全案曝光。不過，女童第一時間未被緊急安置，治療後由父母帶回家，8月21日又因洗澡拆繃帶問題被母親用毛巾綑綁雙手，全身赤裸栓在衣櫃門把罰站，隔天才由社工緊急安置，安置時體重僅8.8公斤，宛如紙片人。

審理時，女童父母均否認犯行；徐父辯稱洗澡不甚滑倒，又剛好跌坐在女童身上，才導致其臟器破裂，而女童跛腳是醫院沒檢查出骨折傷勢造成，不應將責任歸咎在他身上。徐母也稱自己不知道女童骨折，稱當時還要照顧癌末胞兄，分身乏術。

法院調查，徐母在偵訊時曾坦言自己偏心，稱女童出生的時機不好，並指自己因為哥哥命在旦夕心情不好，沒有帶女童去看醫生。

此外，法院將女童骨折傷勢交由醫院鑑定，結果顯示女童骨折情況相當嚴重，當下應伴隨劇烈疼痛，也應該達到無法行走的地步。而女童的傷口雖然自行癒合，但骨頭長歪了，所以女童才會長短腳，走路一跛一跛。

法院認為，女童所受傷害對成年人來說不是可以忽略的「小」傷，其父母也不是沒有照顧小孩的經驗，未察覺傷勢應是臨訟卸責的說法，最後認定2人未給予女童適當營養、消極不帶女童就醫和綑綁女童罰站等情構成妨害幼童發展罪，審酌犯罪情節後各處其刑。