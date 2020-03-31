聽新聞
test
0:00 / 0:00

5歲女童僅8.8公斤！智能缺陷遭父母虐待 傷致終身殘疾

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名5歲女童因先天智能不足而得不到父母關愛，還因為骨折未受妥善治療，終身跛腳。示意圖／Ingimage
新北一名5歲女童因先天智能不足而得不到父母關愛，還因為骨折未受妥善治療，終身跛腳。示意圖／Ingimage

新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，不但肚子被父親採到胃破裂，傷後被母親用毛巾綁在衣櫃罰站，左腳還因骨折未治療變形，終身跛腳，5歲被社工緊急安置時僅8.8公斤，幾乎不成人形；新北地院審理此案，認定女童父母涉犯妨害幼童發育罪，今判徐父2年4月、徐母1年4月有期徒刑。

判決指出，女童因為沒被妥善照顧，有營養不良情形，過節聚餐時，其他家人幫女童夾菜，其父母不准她吃，身形明顯比同年齡孩子瘦小。此外，其他家人也發現女童不時鼻青臉腫，走路也一跛一跛，但其父母始終表示她自己跌倒。

2017年，她年僅5歲，卻被父親重踩腹部，因胃破裂送醫後，醫師檢查傷勢非疾病造成，通報疑似兒虐案件，全案曝光。不過，女童第一時間未被緊急安置，治療後由父母帶回家，8月21日又因洗澡拆繃帶問題被母親用毛巾綑綁雙手，全身赤裸栓在衣櫃門把罰站，隔天才由社工緊急安置，安置時體重僅8.8公斤，宛如紙片人。

審理時，女童父母均否認犯行；徐父辯稱洗澡不甚滑倒，又剛好跌坐在女童身上，才導致其臟器破裂，而女童跛腳是醫院沒檢查出骨折傷勢造成，不應將責任歸咎在他身上。徐母也稱自己不知道女童骨折，稱當時還要照顧癌末胞兄，分身乏術。

法院調查，徐母在偵訊時曾坦言自己偏心，稱女童出生的時機不好，並指自己因為哥哥命在旦夕心情不好，沒有帶女童去看醫生。

此外，法院將女童骨折傷勢交由醫院鑑定，結果顯示女童骨折情況相當嚴重，當下應伴隨劇烈疼痛，也應該達到無法行走的地步。而女童的傷口雖然自行癒合，但骨頭長歪了，所以女童才會長短腳，走路一跛一跛。

法院認為，女童所受傷害對成年人來說不是可以忽略的「小」傷，其父母也不是沒有照顧小孩的經驗，未察覺傷勢應是臨訟卸責的說法，最後認定2人未給予女童適當營養、消極不帶女童就醫和綑綁女童罰站等情構成妨害幼童發展罪，審酌犯罪情節後各處其刑。

骨折 新北 社工

延伸閱讀

里幹事防疫受傷視訊慰問 鄭文燦宣布今起投保50萬團險

台北車站酒醉街友挑釁街友 遭踹50幾腳慘死

油價下跌有感！這所學校調降校車費10％、6千學生受惠

回憶受傷當下被裁判踢到 諾基奇：只是無心之過

相關新聞

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍；一審到更四審，六度判沈文賓死刑，褫奪公...

立委吳思瑤不滿對手文宣告2工讀生 檢：可受公評不起訴

立法委員吳思瑤在第10屆立委選舉期間，指控同選區候選人李婉鈺陣營，以蘋果日報和吳思瑤臉書照片製作不實文宣，提告2名工讀生...

居家檢疫趴趴走　竹苗出現逾期繳納首例

因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行，法務部行政執行署新竹分署已與新竹、苗栗地檢署及縣、市政府衛生局、警察局...

攤商欠百萬罰鍰沒繳 台北分署倉庫扣1800件衣飾

在台北市萬華區西門町做生意的吳姓攤商積欠占用騎樓、人行道的違規罰單不繳，行政執行署台北分署今天前往吳囤放貨品的倉庫查封他...

5歲女童僅8.8公斤！智能缺陷遭父母虐待 傷致終身殘疾

新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，不但肚子被父親採到胃破裂，傷後被母親用毛巾綁在衣櫃罰站，左腳還因骨折未治療變形...

林佳龍為「國安私菸案」告外交官 民、刑事都敗訴

總統蔡英文專機去年7月爆發「國安私菸」案，前外交官介文汲事後在臉書PO文指交通部長林佳龍是「合理嫌犯」，被林提刑、民事訴...

把6部性愛影片上傳「Pornhub」 他要賠前女友160萬元

周姓工程師把和前女友的性愛影片上傳到全球最大的色情影片網站「Pornhub」，他被依散佈竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判...

通姦罪是否違憲 憲法法庭今辯論

苗栗地院苗栗簡易庭法官審理妨害婚姻案時，認為刑法第239條「通姦罪」規定有牴觸憲法基本人權保障、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官併其他聲請案審理，今在憲法法庭言詞辯論後，2個月內作出合憲與否的解釋。

分案不公惹議 最高法院院長鄭玉山請辭退休

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為分案制度確實存在疏失，請司法院督促改善並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；而鄭玉山日前請辭並辦理退休，經總統府准許，另由最高法院刑四庭庭長吳燦升任院長，這也是庭長直升院長的首例，最高法院明天上午10點辦理交接典禮。

影／指控打工少年偷錢提告 狹路相逢砸車引爆土造炸彈

新北市八里區1名陳姓少年昨天被馮姓前雇主提告、指控在麵店上班時偷錢，當天晚上雙方在大街上狹路相逢，馮男和朋友立刻衝過去砸...

居家檢疫男外出運動、吃火鍋 被警逮罰40萬再強制安置

又亂跑！20餘歲剛自國外返國，進行居家檢疫的陳姓男子，本月25日被警方查獲外出運動4小時，28日又被發現他騎車外出吃火鍋...

碩士班學生假冒是大學教師 向業者訂貨未付款判刑

中部知名大學美術系陳姓美術系碩士班學生，3年前假冒是美術系教師，先後向北市某設計用品有公司訂購美術用品共6萬4430元，...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。