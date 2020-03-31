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林佳龍為「國安私菸案」告外交官 民、刑事都敗訴
總統蔡英文專機去年7月爆發「國安私菸」案，前外交官介文汲事後在臉書PO文指交通部長林佳龍是「合理嫌犯」，被林提刑、民事訴訟，求償100萬元，台北地院日前判決介文汲免賠，今天判介文汲刑事誹謗無罪。可上訴。
介文汲去年7月25日在臉書PO文，質疑林佳龍派政務次長進駐華航「到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」、「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一」、「林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」
林佳龍認為介文汲所言不實，向法院自訴介文汲誹謗，求償100萬元並登報道歉，台北地院審理認為，介文汲臉書PO文屬於屬於言論自由、受憲法保障，判決民事免賠，刑事部分法官今天再以相同法律見解認為介未涉誹謗，判介文汲無罪。
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