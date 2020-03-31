找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍；一審到更四審，六度判沈文賓死刑，褫奪公權終身，弟弟沈文夏更四審被依幫助殺人罪判刑19年；最高法院月初開言詞辯論庭，邀請台大醫院醫師吳建昌釐清沈文賓有無教化可能性，今天宣判駁回上訴，沈文賓死刑定讞，成為今年第一起死刑定讞案件；沈文夏則判19年定讞。

沈文賓（35歲）因長期對妻子家暴，妻子後來不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏（29歲），一起開車去宜蘭，到妻子哥哥經營的檳榔攤打算逼問妻子下落。

當時，沈的妻舅不在，兩人就持槍押走妻舅的潘姓女友及妻舅的呂姓友人。途中，沈文賓與二人口角，沈文賓遂與弟弟沈文夏將潘女及呂載到桃園大溪山區，綑綁手腳後丟入灌溉溝渠溺殺，再運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

法院開庭時，沈文賓都會鞠躬道歉「對不起，我真的知道錯了」，當天他只想找老婆給他父親上香，但一審至更四審均判他死刑；沈文夏則多次被判無期徒刑，更四審改判19年徒刑。

最高法院3月6日行言詞辯論，吳建昌指出，根據臨床經驗來看，沈文賓展現願意聆聽、思考，但是否有接納、內化，此部分需長時間觀察，無法確定，鑑定結果認為沈文賓「可能有教化可能性」。

吳說，「教化可能性」至今沒有明確定義，也受監獄教化專業度、社會環境等因素影響，且需要龐大的經費，加上研究對象為特定族群，他們願意接受研究的程度不高，在台灣難以研究。

檢察官論告主張，潘女家屬透過信件表示，希望法院維持判處沈文賓死刑，此人生性兇殘，留在世上只會帶來更多不幸；檢方強調，教化可能性至今仍是不確定概念，無法確認沈文賓是否百分之百有教化可能，「過度使用教化可能性，會造成人民對司法疏遠。」