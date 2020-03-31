立委吳思瑤不滿對手文宣告2工讀生 檢：可受公評不起訴

立法委員吳思瑤在第10屆立委選舉期間，指控同選區候選人李婉鈺陣營，以蘋果日報和吳思瑤臉書照片製作不實文宣，提告2名工讀生違反選罷法及加重誹謗罪。士林地檢署則認為，文宣內容是可受公評之事，全案以不起訴處分。

不起訴書指出，張女、吳男是李婉鈺競選服務處員工，在去年12月31日至今年1月3日止，引用吳思瑤以12星座解釋同性婚姻的臉書照片，和2009年蘋果日報報導，製作內容「這款立委負責教育，你票投得下去嗎？」、「吳思瑤搞上人夫和吳伯雄子吳志剛車上廝磨！？這款自稱正能量的立委你票投得下去嗎？」等文宣。

吳思瑤指控，吳、張2人在北市第一選區發送文宣，供不特定人士觀覽，以毀害名譽，涉違反選罷法意圖使人不當選傳播不實文字罪，及加重誹謗罪。

檢查官未傳喚吳、張2人到庭，依偵查結果認為無需傳喚。吳男在警詢時辯稱，自己是李婉鈺競選服務處的工讀生，被安排在今年1月2日晚上6時許發文宣，由張女拿一袋文宣指定到德行東路一帶投遞住戶信箱。吳強調，不清楚文宣內容，只是負責投進信箱。

檢方找出2009年2月19日壹周刊報導，內容指出，吳伯雄子吳志剛充當司機，先送吳思瑤到第二殯儀館，二人又一同開車回市議會，以及「短短的車程吳志剛卻開得很緩慢，開了近1個小時，而且兩人獨處車上時，頻頻上演『貼臉倚肩』的親密戲碼」。

檢察官認為，文宣內容與周刊報導大致相符，且文宣附有臉書照片，評論相關教育議題，均有所本，非憑空杜撰，難認散播謠言傳播不實。且吳思瑤當時是第9屆立委，及第10屆立委選舉民進黨在台北市第一選區候選人，候選人的人品、操守、能力等，攸關選民選賢與能權益。

檢察官認定，此議題是公共事務相關事項，可受公評，且議題已經媒體報導，評論是否公平則應由選民判擇，此案屬於言論自由保障範圍，難認被告2人有主觀犯意，罪嫌不足以不起訴處分。