把6部性愛影片上傳「Pornhub」 他要賠前女友160萬元

周姓工程師把和前女友的性愛影片上傳到全球最大的色情影片網站「Pornhub」，他被依散佈竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月，得易科罰金；民事部分，前女友身心受創求償160萬元，台北地方法院認為周確實損害女友名譽和隱私權，判周應賠償160萬元，可上訴。

前女友主張，她和周曾是男女朋友，2018年間曾發生性關係，但周沒有經過同意就拍攝6部2人的性愛影片，分手後上傳至「Pornhub」，且影片名稱還被英文標明「擔任大學研究助理」、「就讀某某大學」等，可以特定她的個人資料，侵害她的名譽和隱私權。

周抗辯，他已經將影片都刪除，也把色情影片網站上的資料全數下架，目前已經沒辦法搜索或是找到相關影片，認為自己已經盡力降低損害，他也沒有能力賠償160萬元，認為金額過高。

法官認為，周上傳和前女友的性愛影片，確實侵害前女友的隱私權，也讓前女友的名譽、社會評價受損；周雖辯稱影片已經刪除，但「Pornhub」是全球最大色情影片網站，每小時有高達6.3萬人觀看，認為影片一旦上傳，就容易被傳播出去，前女友也是因為朋友看到後告知，才知道是周所做，審酌周竊錄的影片多達6部，因此判賠160萬元。