快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把6部性愛影片上傳「Pornhub」 他要賠前女友160萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

周姓工程師把和前女友的性愛影片上傳到全球最大的色情影片網站「Pornhub」，他被依散佈竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月，得易科罰金；民事部分，前女友身心受創求償160萬元，台北地方法院認為周確實損害女友名譽和隱私權，判周應賠償160萬元，可上訴。

前女友主張，她和周曾是男女朋友，2018年間曾發生性關係，但周沒有經過同意就拍攝6部2人的性愛影片，分手後上傳至「Pornhub」，且影片名稱還被英文標明「擔任大學研究助理」、「就讀某某大學」等，可以特定她的個人資料，侵害她的名譽和隱私權。

周抗辯，他已經將影片都刪除，也把色情影片網站上的資料全數下架，目前已經沒辦法搜索或是找到相關影片，認為自己已經盡力降低損害，他也沒有能力賠償160萬元，認為金額過高。

法官認為，周上傳和前女友的性愛影片，確實侵害前女友的隱私權，也讓前女友的名譽、社會評價受損；周雖辯稱影片已經刪除，但「Pornhub」是全球最大色情影片網站，每小時有高達6.3萬人觀看，認為影片一旦上傳，就容易被傳播出去，前女友也是因為朋友看到後告知，才知道是周所做，審酌周竊錄的影片多達6部，因此判賠160萬元。

性愛 隱私權

延伸閱讀

陸版「N號房」逾800萬人註冊 網友曝女童被多人強迫脫衣

待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月

Pornhub再祭全球高級會員免費一個月，同意做好防疫就可爽看

噁男女廁裝針孔偷拍長達1年 還將外洩春光上傳色情網站

相關新聞

居家檢疫男外出運動、吃火鍋 被警逮罰40萬再強制安置

又亂跑！20餘歲剛自國外返國，進行居家檢疫的陳姓男子，本月25日被警方查獲外出運動4小時，28日又被發現他騎車外出吃火鍋...

影／指控打工少年偷錢提告 狹路相逢砸車引爆土造炸彈

新北市八里區1名陳姓少年昨天被馮姓前雇主提告、指控在麵店上班時偷錢，當天晚上雙方在大街上狹路相逢，馮男和朋友立刻衝過去砸...

坐擁麥拉倫跑車、海外匯回1億賭博資金 嘉檢起訴22人

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案，查出協助林姓男子等22人，將經營的賭博網站的境外資金共1億254餘萬元，以「假合約、...

把6部性愛影片上傳「Pornhub」 他要賠前女友160萬元

周姓工程師把和前女友的性愛影片上傳到全球最大的色情影片網站「Pornhub」，他被依散佈竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判...

前立委蔡豪保護令案獲輕判拘役 保住假釋免撤

官司纏身的前立委蔡豪，3年前遭妻子、屏東縣議員宋麗華控訴家暴並獲核發保護令，他得知後涉接連傳LINE「你會有報應的」、「...

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍；一審到更四審，六度判沈文賓死刑，褫奪公...

立委吳思瑤不滿對手文宣告2工讀生 檢：可受公評不起訴

立法委員吳思瑤在第10屆立委選舉期間，指控同選區候選人李婉鈺陣營，以蘋果日報和吳思瑤臉書照片製作不實文宣，提告2名工讀生...

通姦罪是否違憲 憲法法庭今辯論

苗栗地院苗栗簡易庭法官審理妨害婚姻案時，認為刑法第239條「通姦罪」規定有牴觸憲法基本人權保障、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官併其他聲請案審理，今在憲法法庭言詞辯論後，2個月內作出合憲與否的解釋。

分案不公惹議 最高法院院長鄭玉山請辭退休

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為分案制度確實存在疏失，請司法院督促改善並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；而鄭玉山日前請辭並辦理退休，經總統府准許，另由最高法院刑四庭庭長吳燦升任院長，這也是庭長直升院長的首例，最高法院明天上午10點辦理交接典禮。

碩士班學生假冒是大學教師 向業者訂貨未付款判刑

中部知名大學美術系陳姓美術系碩士班學生，3年前假冒是美術系教師，先後向北市某設計用品有公司訂購美術用品共6萬4430元，...

亂傳「台灣放假兩星期」假消息 男遭板橋警方送辦

38歲鄭姓男子日前在通訊軟體Line群組內散布假消息「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期」遭到板橋警...

台北車站酒醉街友挑釁街友 遭踹50幾腳慘死

北市一名60多歲陳姓街友今年2月初某日清晨6點多，酒醉挑釁一旁曾姓街友，卻反被暴怒的曾男灌了兩拳倒地，並繼續朝他猛踹50...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

家庭主婦4貼機車對撞2死3傷 亡妻丈夫痛斥「還我一個家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。