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碩士班學生假冒是大學教師 向業者訂貨未付款判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
大學美術系陳姓碩士班學生，假冒是美術系教師，先後向北市某設計用品有公司訂購美術用品共6萬4430元，台中地院今天依詐欺罪將陳男判刑4月，得易科罰金，並沒收犯罪所得。圖／本報資料照
大學美術系陳姓碩士班學生，假冒是美術系教師，先後向北市某設計用品有公司訂購美術用品共6萬4430元，台中地院今天依詐欺罪將陳男判刑4月，得易科罰金，並沒收犯罪所得。圖／本報資料照

中部知名大學美術系陳姓美術系碩士班學生，3年前假冒是美術系教師，先後向北市某設計用品有公司訂購美術用品共6萬4430元，事後未依約給付貨款，經被害人廖女向該校美術系查證後，始知陳男僅為碩士班學生提告，台中地院今天依詐欺罪將陳男判刑4月，得易科罰金，並沒收犯罪所得。

判決書指出，陳男（36歲）於2017年8月間，打電話向台北市中山區某設計用品有公司人員廖女佯稱他是某大學美術系教師，有開設私人畫室，需要購買美術用品用於畫室教學使用，並以LINE提及姓名、電話、寄送地址等，並表示會於同年10月11日前付款。

致業者廖女信以為真，於同年8月18日至9月15日，先後多次將美術用品出貨至陳男的中市住處，由陳男收受。事後，陳男未依約給付貨款，經該公司及廖女催討未獲回應，向該校查證，始知陳男僅是美術系碩士班學生。

陳男辯稱「我是在大學美術系研究所就讀，我只有說我是家教老師，沒有說我是美術系教師，也沒有說我要開設畫室，當時我有家教學生，有學費收入可以支付購買美術用品的錢，是後來有幾位學生不來上課，還把材料退還，因為收入不穩定，才無法給付貨款」。

廖女證稱「陳男在電話中向我表示他是大學美術系教師，需購買美術用品用於畫室教授私人課程，事後會轉帳付款」、「我們這個產業通常對老師很信任，而陳男訂購的麥克筆律貴，全部214色，一般學生不可能買整套。而如果陳男不是老師的話，我們不會用先出貨再付款的方式出貨」。

合議庭認定陳男狡辯，審酌他正值青壯年，不思以合法途徑獲取財物，破壞社會正常交易秩序，損及業者財產利益，且犯後否認犯行，未彌補被害人所受損害，予以判刑。

北市 詐欺 碩士

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