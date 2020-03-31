亂傳「台灣放假兩星期」假消息 男遭板橋警方送辦

38歲鄭姓男子日前在通訊軟體Line群組內散布假消息「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期」遭到板橋警方查獲，偵訊時雖然鄭男供稱他是在網上看到文章，不知是假消息才傳播，事後也忘記收回，警方詢問後仍嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條罪嫌函送法辦。

據悉，鄭男日前在網路上看到文章指稱「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族學生強制性休假以免傳播」，他因認為此為重要消息，未經查證便轉發至Line群組，影響社會治安甚鉅。

板橋警方為穩定社會秩序，執行網路巡邏查詢有無民眾散布假消息，發現鄭男曾在line群組內散布不實消息，便主動通知鄭男到案說明，他雖向警方供稱自己事後才知此為不實消息，表示他「也被惡搞，但忘記收回，過一段時間也忘了這件事」，沒想到造成這麼大的影響，感到十分抱歉，警方詢問後仍依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條罪嫌函送。

警方便呼籲，疫情當前，民眾應配合政府防疫政策，勤洗手、戴口罩，特別是居家檢疫、隔離者，應乖乖待在檢疫處所，不得外出趴趴走。對於網路不實謠言，民眾應經查證後確認才轉傳，尤其愚人節將至，民眾即使在愚人節傳播假消息也可能因此吃上官司，切勿以身試法。