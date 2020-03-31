台北車站酒醉街友挑釁街友 遭踹50幾腳慘死

北市一名60多歲陳姓街友今年2月初某日清晨6點多，酒醉挑釁一旁曾姓街友，卻反被暴怒的曾男灌了兩拳倒地，並繼續朝他猛踹50幾腳，直到鐵路警察制止。事後，陳男因肋骨骨折、胰臟破裂慘死，台北地檢署今依殺人罪將曾男起訴。

檢警調查，年約40多歲的曾姓街友北上求職不順，偶爾在台北車站周圍等待短期打工機會；陳姓街友也時常在台北車站遊蕩，但有酗酒習慣，因此有肝硬化、腹積水等慢性疾病。

今年2月初某天清晨6點多，陳男在台北車站站長室外面走廊，先渾身酒氣拉住曾男衣領挑釁，說：「來啊，來單挑啊！」曾男一氣之下灌他兩拳，陳男倒地後，曾男持續朝陳男猛踹6分鐘，大約50幾腳，直到鐵路警察趕來制止。

陳姓街友送醫後，因肋骨骨折、胰臟破裂、腹腔大量積水6000c.c慘死。檢警查出，當時在北車站場室前，有其他旅客、街友目擊，僅1人上前試圖阻止這起命案。

檢方相驗發現，陳男有肝硬化等慢性病，加上肋骨骨折、胰臟破裂，雖無明顯外傷，但腹腔大量積水6000c.c，考量曾男坦承知道陳男罹病，且陳男一倒地就沒有任何反抗能力，認定曾男有殺人的未必故意，今依法起訴。

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