坐擁麥拉倫跑車、海外匯回1億賭博資金 嘉檢起訴22人

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案，查出協助林姓男子等22人，將經營的賭博網站的境外資金共1億254餘萬元，以「假合約、真洗錢」的方式匯回台灣，檢方依賭博、洗錢防制法等罪起訴林等人，檢方已將涉案扣得的麥拉倫等名車拍賣，所得1253萬存入國庫內，目前仍有田姓男子等3人通緝中。

起訴指出，林姓男子等人經營的「亞信娛樂」博弈網站在境外不詳處所架設網站，邀集大陸地區不特定賭客於網站線上投注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人遊戲、電子遊戲、棋牌遊戲、捕魚遊戲及體育競技遊戲等。

以彩票項目為例，招募大陸地區賭客投注中國大陸各省分地方彩券，賭博方式可投注3星、4星、5星，每注投注金額由人民幣1元至1萬元不等，賭客透過支付寶或微信平台充值進行下注及提現。

旗下另間「易利娛樂」賭博網站供網站註冊會員下注，由會員綁定大陸銀行金融帳戶後，以快匯寶、支付寶、財付通及微信等第三支付儲值點數，參與網路賭博，若為輸注扣除儲值點數，若贏注則向賭博網站申請退款後，將剩餘點數轉換現金匯入申設會員時綁定的銀行金融帳戶內。

檢方指出，林男等人為將「易利娛樂」、「亞信娛樂」賭博網站的境外獲利匯回國內，由旗下成員田姓男子等人與吳承霖聯繫，吳製作不實「行銷設計規劃協議」、「平台設計規劃協議」等合約，交予田等人，作為外匯交易的證明文件，以「網路架構與相關架設」、「服務與耗材設備租借」等費用名義，將不法所得匯回國內。