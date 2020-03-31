前立委蔡豪保護令案獲輕判拘役 保住假釋免撤

官司纏身的前立委蔡豪，3年前遭妻子、屏東縣議員宋麗華控訴家暴並獲核發保護令，他得知後涉接連傳LINE「你會有報應的」、「毀容侍候」等訊息滋擾，被依違反保護令罪判3月徒刑、拘役30日；全案上訴後，高雄高分院今上午宣判，有期徒刑部分撤銷改判拘役80日，並合併執行拘役100日定讞。

今上午宣判時蔡豪（61歲）並未出席，本報多次撥打蔡豪手機，只獲語音回覆「您所撥的電話關機中，請稍後再撥」，暫無法得知回應。據指，蔡豪先前因賄選案遭判3年10月，2015年假釋出獄，此案發生在假釋期間，幸好最後獲判拘役，依法不會撤銷假釋。

判決指出，宋麗華2017年4月指控家暴，獲高雄少家法院核發保護令，禁止蔡豪騷擾、控制、脅迫她的身心，但蔡拒絕簽收警方宣達的保護令內容，2017年4月27日至5月8日間，傳送LINE包括「恨到骨髓，永不可抹滅的恨」、「你會有報應的」、「毀容侍候」等，有時一天多達數10則；同年6月10日，蔡再度傳訊騷擾、恐嚇。

一審法官審理後，認定蔡豪的行為共犯2個違反保護令罪，分別判3月徒刑、拘役30日，皆可易科罰金。

上訴後，蔡豪在二審開庭時決定承認犯行，合議庭考量他已認罪，3月徒刑的部分改判拘役80日，並與拘役30日合併執行100日。

蔡豪已於2017年10月26日與宋麗華離婚，但他的風波未息，近日傳出還遭女助理提告指控2016年7月間涉趁灌酒後對方不勝酒力，蔡豪竟揉胸侵犯，當女助理酒醒後身體不適到高雄榮總掛急診，蔡豪前來探視，沒想到又藉機載她到汽車旅館上下其手得逞；蔡豪雖否認，檢方依乘機性交、強制猥褻罪起訴，預計5月27日宣判。