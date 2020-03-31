分案不公惹爭議 最高法院院長鄭玉山請辭並提前退休

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為分案制度確實存在疏失，請司法院督促改善並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；而鄭玉山日前請辭並辦理退休，經總統府准許，另由最高法院刑四庭庭長吳燦升任院長，這也是庭長直升院長的首例，最高法院明天上午10點辦理交接典禮。

據了解，鄭玉山司法官18期結業，今年66歲，還有4年才屆齡退休，但最高法院爆發分案爭議，司法院被監察院要求對鄭玉山職務監督，而鄭玉山和司法院長許宗力為台大法律系同學，又是同寢室室友，鄭玉山恐不想為難許宗力，才會萌生提前退休之意。

最高法院去年分案爭議一出，鄭玉山曾說，「我未能及時察覺缺失，是我做得不夠好的地方」，並表示最高法院已改進分案電腦程式，讓分案公開透明，絕無怠忽改革，「至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

最高法院分案風波肇因於台灣高等法院法官楊絮雲3年前調至最高法院任職，原負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的ＲＣＡ水汙染案；此外，同年至前年3月，楊分到的專業案件高達20件，另外6位特殊商事專庭的法官總共才分到15件。楊後來以「照顧公婆」為由請調回高院，去年8月她與丈夫、高院庭長周盈文召開記者會，揭穿最高法院分案弊端。