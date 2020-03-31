影／詐徒用新冠肺炎騙大陸人 特警高樓垂降破窗抓人

台中市李姓兄弟涉嫌在今年2月間夥同共犯，在北屯區、大里區等3棟住宅大樓經營詐欺機房，以「販售黑心口罩、散布新冠肺炎假訊息」為由，向大陸人民詐騙，初估至少得手贓款數百萬元，檢警獲報後，在26日收網，並出動18名特警，兵分三路，從高樓以繩索垂降破窗攻堅，一舉逮捕涉案李等11人，全案警詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後以有串滅證、共犯在逃等理由，向台中地院聲押獲准。

據查，李姓兄弟（30歲、28歲）在今年2月間找來多名共犯，藏身在北屯區、大里區等3棟住宅大樓內，經營詐欺機房，並以全球延燒的新冠肺炎疫情當作詐騙話術，詐騙大陸人民。李等人是佯稱被害人「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎疫情訊息、使用手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」等話術誘騙被害人上當，再以被害人已涉及刑事案件為由，需監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

台中市第五警分局在今年3月間獲報後，報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮，並會同刑事警察局電信偵查大隊第三隊、內政部警政署維安特勤隊、台中市刑大偵七隊、保安警察大隊特勤中隊、台北市中正第二分局等單位組成專案小組調查。

全案在26日發動攻堅搜索行動，由高樓攀降突襲，一舉破獲設在李在台中市籌設的3處詐騙機房，帶回李等涉案11人，查扣變造大陸公安證件照片、教戰手冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等證物，全案依組織犯罪、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

專案小組透露，因李等人租賃的大樓藏身處都在高樓層，其中一處還在23樓，所以攻堅前有申請台中市保大特勤中隊、保一總隊維安特勤隊的特警，進行空中垂降攻堅，攻堅過程具有一定危險性。

台中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，全案經檢察官經訊問後，認定李等11人犯罪嫌疑重大，11人中有5人有詐欺集團前案或通緝，而有逃亡事實及反覆實施同一犯罪之虞，上游金主在逃，在查獲過程，涉案嫌犯還有即時摔爛工作手機、還原電腦的動作，顯見湮滅罪證的訓練紮實有素。