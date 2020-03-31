招攬投資海外礦業吸金11億元 女負責人違反銀行法遭訴

還榮國際公司負責人李蓮芝涉2006年至2017年間，以投資海外礦業保證還本且年報酬率高達18％，招攬民眾投資，不法吸金11億餘元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴李婦，至於李姓女會員則罪嫌不足，獲不起訴，其餘員工另案偵辦中。

檢方調查，李蓮芝等人明知美國礦業公司Minerals Mining Corporation 股票（MMC ）屬外國公司股票，依據證券交易法規定，屬於金管會核定之有價證券，但李蓮芝未經金管會許可，自2011年起迄今，即涉嫌居間、代理招攬投資業務。

據了解，李婦為取信投資人，並與投資人簽署「借款協議書」，強調「保證還本」，年息18％，自2006年至2017年，吸金逾11億多元，受害人數初估超過上百人。

3月23日，檢方指揮調查局台北市調處，兵分7路搜索李婦辦公室及住處等地點，並約談李婦及張姓、牟姓2名員工到案說明。檢方晚間複訊後，諭令李蓮芝以50萬元交保，張、牟2人各交保20萬、30萬元，3人均限制住居、出境出海。

李婦由於覓保無著，檢察官最後改為限制住居、出境出海，另1名張姓員工也是覓保無著也一併改為限制住居、出境出海。檢方調查後，今僅就李婦部分依法起訴，將續追其他共犯。