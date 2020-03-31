快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丈夫重摔1歲女兒致死辯手滑 妻作證女兒掉落床還彈跳

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
邱男因1歲4個月大的女兒哭鬧、 摔水杯，涉嫌抓起女兒重力拋摔在床上，致女童頭部受重創不治，檢察官依違反兒童及少年福利與權益保障法、及傷害致死罪起訴邱男。圖／本報資料照
邱男因1歲4個月大的女兒哭鬧、 摔水杯，涉嫌抓起女兒重力拋摔在床上，致女童頭部受重創不治，檢察官依違反兒童及少年福利與權益保障法、及傷害致死罪起訴邱男。圖／本報資料照

邱姓男子、黃姓女子夫婦因1歲4個月女兒哭鬧，平時即毆打女童，今年元旦女童又哭鬧、摔水杯，氣得邱男涉嫌抓起女兒重力拋摔在床上，致女童頭部受重創，延至元月8日不治，檢察官認定邱蓄意拋摔女兒，致女兒「受虐性腦傷」致死，今天依違反兒童及少年福利與權益保障法、及傷害致死罪起訴邱男，黃女則依傷害罪起訴。

邱男（25歲）否認傷害致死犯行，辯稱因女兒哭鬧、摔水杯，遂將女兒從地板上抓起來，壓在床緣邊打屁股2、3下，再將女兒放回地板，但因前一夜太累，只記得自己再抱起女兒，回神後女工已經掉在床上，他沒有印象，他是因手滑才讓女兒掉到床上，並非故意拋棄。

黃女證稱「女兒掉落於床的力道很大，基且還造成彈跳」足見被害女童當時摔落床上的力道很大，應為邱男蓄意、用力拋率所致，絕非僅因一時手滑致女童掉落成傷。

起訴書指出，邱男與妻子、女兒一同居住在台中市沙鹿區的出租套房，邱男在便利商店擔任夜班工作，夫妻倆從去年11月下旬至12月31日止，因女兒平時哭鬧，邱以徒手毆打女兒臀部及下服，毆打的力道甚至造成女兒尿布吸水層破裂；而黃女則以手捏、彈女兒的耳朵，或以熱溶膠毆打女兒，致被害人下肢多處受傷，雙側耳殼受傷。

今年元月1日上午，邱男上完夜班返回租住處玩手機及看影片，而妻子黃女帶女兒訪友吃午飯、聊天後返回，稍作整理後上床睡午覺將女兒交由丈夫照顧因女兒哭鬧、摔水杯，邱以雙手抓住女兒腋下，將女兒騰空抓到肩上，徒手毆打女兒臀部，打完後再將女兒抓回地板讓她冷靜。

未料，女童仍繼續哭鬧，邱竟直接將女兒從地板抓起並重力拋摔在床上，因劇烈搖晃、撞擊，導致女童受有盧內硬腦膜下出血，致腦疝氣，並造成腦幹損傷，經黃女發現女兒眼神奇怪、雙手緊握旋轉、身體癱軟，向友人求救後送醫急救，經醫護人員治療後，女童仍於元月8日，因多重器官衰竭不治死亡。

李姓醫師證稱，女童送到加護病房已昏迷，沒有意識，昏迷指數3分。經眼科、神經外科會診結果，女童有兩側眼底視網膜出血的情形，代表被害人頭部受到虐待性傷害，包括因撞擊引起硬腦膜下出血、嬰兒搖晃症。

器官 醫護人員

延伸閱讀

兩次玷辱友人分手的女友 法官認指證有瑕疵判無罪

熱炒店女員工領薪資 老闆手伸進內褲起訴強制猥褻

兒開車竟載母直接衝進淡水河！檢方：殺人未遂起訴

新黨案證據能力被挑戰？ 調查官：鑑識流程沒寫成報告

相關新聞

丈夫重摔1歲女兒致死辯手滑 妻作證女兒掉落床還彈跳

邱姓男子、黃姓女子夫婦因1歲4個月女兒哭鬧，平時即毆打女童，今年元旦女童又哭鬧、摔水杯，氣得邱男涉嫌抓起女兒重力拋摔在...

招攬投資海外礦業吸金11億元 女負責人違反銀行法遭訴

還榮國際公司負責人李蓮芝涉2006年至2017年間，以投資海外礦業保證還本且年報酬率高達18％，招攬民眾投資，不法吸金1...

稱「韓佛心菊禍心」遭陳菊吿誹謗 費鴻泰無罪確定

國民黨立委費鴻泰在臉書上以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題發文，指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內處理小林滅村國賠、氣爆案...

縱火燒死9人連警察也喪命 緬甸華僑更一審仍判死

緬甸華裔男子李國輝在出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，北市警員王志偉也葬身火窟。李稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、二審皆處死...

坐擁麥拉倫跑車、海外匯回1億賭博資金 嘉檢起訴22人

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案，查出協助林姓男子等22人，將經營的賭博網站的境外資金共1億254餘萬元，以「假合約、...

影／詐徒用新冠肺炎騙大陸人 特警高樓垂降破窗抓人

台中市李姓兄弟涉嫌在今年2月間夥同共犯，在北屯區、大里區等3棟住宅大樓經營詐欺機房，以「販售黑心口罩、散布新冠肺炎假訊息...

前立委蔡豪保護令案獲輕判拘役 保住假釋免撤

官司纏身的前立委蔡豪，3年前遭妻子、屏東縣議員宋麗華控訴家暴並獲核發保護令，他得知後涉接連傳LINE「你會有報應的」、「...

台大校長兼職爭議 管中閔告記者無罪確定

台大校長管中閔爆兼職爭議時，吳姓記者撰寫「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞，管認為記者未向他查證，報導...

貨車司機遭控車禍致傷還肇逃 鑑定後無肇責還清白

劉姓男子去年2月12日下午3時10分駕駛小貨車，沿台南市北區林森路三段由南往北行駛，潘姓男子騎乘機車則自開南街闖越紅燈，...

謠言擴散不比病毒慢 蘆洲警溯源5層速逮造謠者

新北市蘆洲區前天開始謠傳湧蓮商圈的寶山五金行染疫歇業，楊姓老闆昨天怒向派出所報案，警方迅速回溯查獲5層假訊息傳播源並逮捕...

分案不公惹爭議 最高法院院長鄭玉山請辭並提前退休

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為分案制度確實存在疏失，請司法院督促改善並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；而鄭玉...

張網維掏空遠航22億聲押 下午開羈押庭

遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境、出海；檢調懷疑張將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。