丈夫重摔1歲女兒致死辯手滑 妻作證女兒掉落床還彈跳

邱姓男子、黃姓女子夫婦因1歲4個月女兒哭鬧，平時即毆打女童，今年元旦女童又哭鬧、摔水杯，氣得邱男涉嫌抓起女兒重力拋摔在床上，致女童頭部受重創，延至元月8日不治，檢察官認定邱蓄意拋摔女兒，致女兒「受虐性腦傷」致死，今天依違反兒童及少年福利與權益保障法、及傷害致死罪起訴邱男，黃女則依傷害罪起訴。

邱男（25歲）否認傷害致死犯行，辯稱因女兒哭鬧、摔水杯，遂將女兒從地板上抓起來，壓在床緣邊打屁股2、3下，再將女兒放回地板，但因前一夜太累，只記得自己再抱起女兒，回神後女工已經掉在床上，他沒有印象，他是因手滑才讓女兒掉到床上，並非故意拋棄。

黃女證稱「女兒掉落於床的力道很大，基且還造成彈跳」足見被害女童當時摔落床上的力道很大，應為邱男蓄意、用力拋率所致，絕非僅因一時手滑致女童掉落成傷。

起訴書指出，邱男與妻子、女兒一同居住在台中市沙鹿區的出租套房，邱男在便利商店擔任夜班工作，夫妻倆從去年11月下旬至12月31日止，因女兒平時哭鬧，邱以徒手毆打女兒臀部及下服，毆打的力道甚至造成女兒尿布吸水層破裂；而黃女則以手捏、彈女兒的耳朵，或以熱溶膠毆打女兒，致被害人下肢多處受傷，雙側耳殼受傷。

今年元月1日上午，邱男上完夜班返回租住處玩手機及看影片，而妻子黃女帶女兒訪友吃午飯、聊天後返回，稍作整理後上床睡午覺將女兒交由丈夫照顧因女兒哭鬧、摔水杯，邱以雙手抓住女兒腋下，將女兒騰空抓到肩上，徒手毆打女兒臀部，打完後再將女兒抓回地板讓她冷靜。

未料，女童仍繼續哭鬧，邱竟直接將女兒從地板抓起並重力拋摔在床上，因劇烈搖晃、撞擊，導致女童受有盧內硬腦膜下出血，致腦疝氣，並造成腦幹損傷，經黃女發現女兒眼神奇怪、雙手緊握旋轉、身體癱軟，向友人求救後送醫急救，經醫護人員治療後，女童仍於元月8日，因多重器官衰竭不治死亡。

李姓醫師證稱，女童送到加護病房已昏迷，沒有意識，昏迷指數3分。經眼科、神經外科會診結果，女童有兩側眼底視網膜出血的情形，代表被害人頭部受到虐待性傷害，包括因撞擊引起硬腦膜下出血、嬰兒搖晃症。