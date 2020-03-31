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稱「韓佛心菊禍心」遭陳菊吿誹謗 費鴻泰無罪確定

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜/台北即時報導
陳菊。圖/聯合報系資料照片
陳菊。圖/聯合報系資料照片

國民黨立委費鴻泰在臉書上以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題發文，指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內處理小林滅村國賠、氣爆案時，「不但不幫忙，還落井下石」，陳菊自訴誹謗，費一審無罪。陳菊上訴，台灣高等法院今駁回上訴，費鴻泰無罪確定。

去年4月5日，費鴻泰在臉書上寫下「韓市長的佛心，陳菊的禍心」一文，陳菊認為文章提到「高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村」、「陳菊前市長拒絕國家賠償」、「在高雄氣爆案中，陳菊更是騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。」這些是不實陳述，且小林村當時是在高雄縣政府管轄而非她主政的高雄市政府，認費故意誹謗。

北院開庭時，費鴻泰說主政的人要有被批評的雅量，陳菊沒有透過管道要求刪文或更正、沒有傳遞資料給他，直接自訴，陳菊對他求償、要求登報導道歉並不合理。北院去年9月以費的文章未逾「合理評論原則」範疇，判無罪。

高院開庭時，陳菊的律師指費鴻泰涉加重誹謗罪，他們尊重費對施政的評論，但不能指述不實。律師說，費想比較陳菊和韓國瑜的行事風格，但怎能將高雄縣府（改制前，由楊秋興主政）有無撤離小林村的舉措加諸陳菊身上，讓外界以為她有責任？

費鴻泰表示，文章針對的是國賠案，那件案子打了10年，小林人的痛一般人應可體諒，因韓國瑜選擇不再上訴，他「有感而發」。費的律師說，要評論是否有誹謗，文章要宏觀來看，不能斷章取義，否則意思就會被曲解。

費鴻泰。圖/聯合報系資料照片
費鴻泰。圖/聯合報系資料照片

陳菊 費鴻泰 高雄市

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