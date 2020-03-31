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通姦罪存廢 法界：處罰無實益不如廢了

中央社 / 台北31日電
最高法院法官徐昌錦。記者林孟潔／攝影
最高法院法官徐昌錦。記者林孟潔／攝影

大法官就刑法通姦罪是否除罪化在憲法法庭言詞辯論。不少檢察官對此認為，通姦罪難維繫婚姻，處罰無實益，不如廢了；有法官則認為，應除罪化，但應有配套保護弱勢配偶。

北部一名男性主任檢察官接受記者訪問時表示，從維繫家庭制度角度出發，通姦罪似有存在必要，但實務運作結果顯示，通姦罪無助降低離婚率，卻耗費司法資源，又得讓夫妻對簿公堂，權衡利弊，通姦罪是否有必要存在，不無疑問。

他說，近來法官審理通姦案，採證門檻高，除非抓姦在床，否則多半因無法證明性器接合交媾而判無罪，但過程中提告的一方可能為了蒐證而吃上妨害自由、妨害秘密官司，這樣的訴訟程序究竟懲罰誰。

一名女性主任檢察官也認為，通姦罪的處罰沒有意義，因通姦案走上偵查庭的夫妻其實感情多已破裂，即使出軌者被判有罪，破鏡也難重圓，更何況實務上通姦罪的處罰幾乎都可易科罰金，感情的變異豈是數萬元罰金可以教化。

她認為，通姦罪一天不廢，檢察官仍得依法偵辦，包括將可疑衛生紙團送交鑑定DNA，其實都是在花費國家資源，但耗費心力偵辦的結果，無法達成立法的目的，不免讓人有白忙一場的感覺，不如循民事訴訟，讓被害人取得實質賠償更有實益。

台北地檢署檢察官林達認為，通姦案畢竟與公共利益無關，是否該由為公益服務的檢察官介入值得商榷，若民意仍反對通姦除罪化，不妨參考外國法制，規定通姦罪只能由告訴人直接向法院提起自訴，而非經由檢察官偵查提起公訴，或許可為折衷方案。

此外，最高法院法官徐昌錦曾出版「通姦除罪化－案例研究與實證分析」一書，他認為，通姦罪有除罪化必要，但許多婦女擔心除罪化將助長男性外遇，而女性手中再無任何籌碼保障自身權益，因此若要通姦除罪化，必須先解除疑慮，提出提高通姦及離婚損害賠償金額等配套措施保障弱勢配偶權益。

徐昌錦文章還提到，現實生活中通姦者不乏社會菁英、專家學者，顯見通姦罪的規範似僅具形式的意義，而不具實質規範效力，難認有「實效性」。

徐昌錦認為，若將通姦除罪化，必能減輕人民訟累及司法人員辦案負荷，提升裁判品質及司法信譽，防止刑罰不當肥大，也能符合「刑罰經濟」的思想內涵，與「刑罰動用越少越好」的國際刑事政策趨勢相互接軌。

檢察官 通姦除罪化 司法

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