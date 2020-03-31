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張網維掏空遠航22億聲押 下午開羈押庭
遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維被依違反民用航空法限制出境、出海；檢調懷疑張將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，昨天傳訊張綱維當庭逮捕，依涉犯證券交易法等罪、有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。
台北地院分案，由強制處分庭梁夢迪法官審理，法官、辯護人閱卷及律師接見後，預計今天下午2時30分召開羈押庭，大約傍晚強制處分結果會出爐。
台北地檢署調查，遠航向合作金庫貸款22億元，2016年7月間被張綱維私挪至樺壹租賃公司，張涉嫌偽造不實債權，把貸款變成重整代墊款，涉犯證券交易法財報不實罪、詐欺、背信罪、商業會計法、民用航空法、洗錢防制法等罪。
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