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桃園火鍋店員工自稱感染新冠肺炎 亂PO網釀恐慌遭起訴
桃園陳姓男子曾在某連鎖火鍋店上班，卻自稱感染新冠肺炎，在臉書上回應網友自稱「我還躺在醫院」、「應該是武漢」等語造成網友恐慌，店家求證後發現是不實訊息報警，桃園地檢溯源查出陳，他坦承PO文，檢方考量陳是主動謊稱染疫而非轉傳不實訊息，依恐嚇公眾、散布不實訊息起訴他。
桃園警分局日前獲報，某連鎖火鍋店的GOOGLE評論下方有人留言稱「聽說店員有武漢肺炎，店員在FB自己說的」，檢警溯源查出是陳姓男子（27歲）在臉書上謊稱自己感染新冠肺炎，桃檢獲報指派民生犯罪專組檢察官黃冠中偵辦。
檢方查出，陳男3月4日在臉下午在臉書上看到有網友說自己全身酸痛，就用自己帳號在下方回應說「應該是武漢」、「初期」、「我當初也是這樣」、「它會沉澱在肺部底下，不易被檢查出來」，及「我還躺在醫院」等不實內容，影射對方可能得病，且謊稱自己也染疫。
其他網友見狀紛紛感到恐慌，其中1名梁姓網友發現該留言，即告知該火鍋店店長，同時在店家的GOOGLE評論下留言稱「聽說店員有武漢肺炎，店員在FB自己說的」，後來店長再透過防疫專線1922查證發現是不實訊息，也留言澄清並報警。
檢察官考量，陳男是主動並自稱自己感染肺炎，而非向之前多起案例，當事人並未求證而直接轉傳，檢察官考量陳的主觀犯行較嚴重，依法起訴而非聲請簡易判決處刑。
檢方偵結，依恐嚇公眾、傳染病防治法第63條及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之散播有關武漢肺炎流行疫情不實訊息等罪起訴陳，因2罪想像競合，從重論以後罪。
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