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台大校長兼職爭議 管中閔告記者無罪確定

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜/台北即時報導
管中閔。圖/聯合報系資料照片
管中閔。圖/聯合報系資料照片

台大校長管中閔爆兼職爭議時，吳姓記者撰寫「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞，管認為記者未向他查證，報導損害他名譽，自訴吳加重誹謗。台北地院認為管無法舉證記者有犯罪故意，判吳無罪；管上訴，台灣高等法院今駁回上訴，吳仍獲判無罪。

管中閔自訴指出，他2018年1月12日辭去台灣大哥大公司的獨立董事及審計委員、薪資報酬委員會職務，吳卻在去年2月14日撰寫「不實報導」。管控，吳指「有台大教授透過證券交易所公開資訊，比對出約60間企業獨董的兼職教授名單，不僅有遭監察院點名的管校長，還有李鴻源等知名教授在列」，犯加重誹謗罪。

北院開庭時，吳辯他是教育記者，報導大專院校教授未經書面核准就違規兼任獨立董事，「有替公眾監督的責任」，他基於記者的角色去統整各方的消息來源，包含教育部、大學教授、監察院等進行整理報導，否認加重誹謗。

北院認為，管中閔兼職衍生的合法性爭議，早在吳報導前即經媒體披露，監察院也曾提案調查並作出結果；吳的報導一開始指「台大校長管中閔因未取得書面同意，即赴台灣大哥大出任獨董等兼職，引發各界質疑大學教授違法兼職聲浪」，是指先前已揭露報導過的事。一審判決稱，兼職毋寧是對管中閔學有專精而受校外企業肯認的表彰，於一般社會通念中，並不屬於負面評價事項，難以認定報導貶損管中閔的名譽。

管中閔 台大 監察院

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