貨車司機遭控車禍致傷還肇逃 鑑定後無肇責還清白

劉姓男子去年2月12日下午3時10分駕駛小貨車，沿台南市北區林森路三段由南往北行駛，潘姓男子騎乘機車則自開南街闖越紅燈，由東南往西北行駛，兩車碰撞後造成潘左小腿撕脫傷，劉下車查看後認無礙，即駕車離去繼續送貨，遭控肇事逃逸被起訴，經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定潘未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因，台南地院判劉無罪，可上訴。

檢警調查，兩車發生碰撞後，當場造成潘左小腿遠端內側撕脫傷約15x9 公分。事故後，劉僅下車查看，旋即駕車離去繼續送貨，未停留現場扶助潘等待警方到場處置或通報救護機關。經警方到場並調閱監視器影像，循線查獲。劉在警詢與偵查中承認，檢方依公共危險罪嫌起訴。

然而，台南地院合議庭函請台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認潘駕駛機車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因；劉則無肇事因素。

檢方依道路交通事故調查表及劉在警詢自稱當時行車時速40-50 公里，認劉有超速違規過失，應構成肇事逃逸犯行。

合議庭依路口監視器影像、事故現場圖，小貨車車頭行至路口行人穿越道時至事故發生點即機車倒地位置約12.8公尺，該距離的行車時間約1秒，依此推算，案發時行車車速約時速46公里，且行駛在內側快車道，並無違規情形。同時經鑑定結果也未認劉有超速違規情形。因此，合議庭判劉無罪。