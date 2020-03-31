快訊

「機場接待」染疫 蘇貞昌：從不知道有這種人在服務

超越伊波拉的威脅危機？烏干達防疫鎖國中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車司機遭控車禍致傷還肇逃 鑑定後無肇責還清白

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
這起車禍事故經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定潘姓機車騎士未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因，台南地院判劉姓小貨車司機無罪，可上訴。圖／本報資料照
這起車禍事故經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定潘姓機車騎士未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因，台南地院判劉姓小貨車司機無罪，可上訴。圖／本報資料照

劉姓男子去年2月12日下午3時10分駕駛小貨車，沿台南市北區林森路三段由南往北行駛，潘姓男子騎乘機車則自開南街闖越紅燈，由東南往西北行駛，兩車碰撞後造成潘左小腿撕脫傷，劉下車查看後認無礙，即駕車離去繼續送貨，遭控肇事逃逸被起訴，經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定潘未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因，台南地院判劉無罪，可上訴。

檢警調查，兩車發生碰撞後，當場造成潘左小腿遠端內側撕脫傷約15x9 公分。事故後，劉僅下車查看，旋即駕車離去繼續送貨，未停留現場扶助潘等待警方到場處置或通報救護機關。經警方到場並調閱監視器影像，循線查獲。劉在警詢與偵查中承認，檢方依公共危險罪嫌起訴。

然而，台南地院合議庭函請台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認潘駕駛機車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因；劉則無肇事因素。

檢方依道路交通事故調查表及劉在警詢自稱當時行車時速40-50 公里，認劉有超速違規過失，應構成肇事逃逸犯行。

合議庭依路口監視器影像、事故現場圖，小貨車車頭行至路口行人穿越道時至事故發生點即機車倒地位置約12.8公尺，該距離的行車時間約1秒，依此推算，案發時行車車速約時速46公里，且行駛在內側快車道，並無違規情形。同時經鑑定結果也未認劉有超速違規情形。因此，合議庭判劉無罪。

事故 車道

延伸閱讀

大法官解釋肇事定義 男子從肇逃判刑6個月變無罪

男撞倒騎鐵馬老農被控肇逃 因對方逆向改判無罪

遭控51個謀殺罪！紐西蘭清真寺血案槍手向法院認罪

載女上摩鐵分享毒品同樂 男事後遭控性侵吃官司

相關新聞

縱火燒死9人連警察也喪命 緬甸華僑更一審仍判死

緬甸華裔男子李國輝在出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，北市警員王志偉也葬身火窟。李稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、二審皆處死...

受虐是離婚主因 教授：通姦罪「像考古」只會毀滅婚姻

苗栗地院苗栗簡易庭法官審理妨害婚姻案時，認為刑法第239條「通姦罪」規定有牴觸憲法基本人權保障、基本人權限制疑義，聲請釋...

貨車司機遭控車禍致傷還肇逃 鑑定後無肇責還清白

劉姓男子去年2月12日下午3時10分駕駛小貨車，沿台南市北區林森路三段由南往北行駛，潘姓男子騎乘機車則自開南街闖越紅燈，...

通姦罪是否違憲 大法官召開辯論庭聽取意見

針對通姦罪是否違憲，司法院大法官上午在憲法法庭召開言詞辯論庭，邀請聲請人、相關機關、鑑定人及法庭之友出庭，進行言詞辯論表...

通姦罪大辯論登場 聲請人辯只是讓人妻「聞精味」

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性...

謠傳蘆洲店家染疫 轉傳者送辦

新北市近日有人涉嫌在LINE造謠散布疫情假訊息，指稱蘆洲區某五金行有人染疫，全家隔離不能營業，呼籲民眾不要去蘆洲市場。假消息不僅迅速在三重、蘆洲地區散開，甚至連遠在深坑的里長群組都收到。蘆洲警方昨天晚上已經找到涉嫌散布疫情謠言的物流公司林姓男子，他否認造謠，聲稱是轉傳別人貼給他的訊息。

涉掏空 遠航董事長張綱維聲押

遠東航空去年十二月間無預警停飛，董事長張綱維訊後被依違反民用航空法限制出境；檢調續查公司金流，懷疑張將遠航向合作金庫貸款廿二億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，昨晚傳訊後轉偵字案被告當庭逮捕，並以涉犯證券交易法等罪嫌重大，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

法律櫥窗／收到刑事傳票 記得先查證真假

「收到法院或地檢署傳票，該怎麼辦?」律師江信賢經常接到友人詢問，突然收到刑事傳票，不知道該如何應對，他說，民眾尤其是老人收到刑事傳票，一定要先請知悉網路的親友小心查證傳票上電話是否為法院或地檢署電話，以免陷入詐騙集團設下的圈套。

中學教師水管毒打學生 還用他不雅綽號創FB粉專羞辱到憂鬱症

台中市一所完全中學陳姓男教師涉嫌霸凌學生，除拿水管毒打，還以不雅綽號羞辱學生，家長憤而對老師提告。台中市教育局今天表示，...

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠東航空去年12月間無預警停飛，台北地檢署傳喚董事長張綱維到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境。檢調續查公司金流，...

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

快樂瑪麗安南海校區負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀被控長期虐待梁姓男童，包括抓起腳踝在空中旋轉丟出、折斷他大拇指、冬天...

台南近廿年前雙屍命案今二審 退休法醫：未解剖其一極可惜

台南歸仁區近20年前發生陳姓女子和張姓老農命案，台南高分院今天下午開庭審理，傳訊解剖法醫王約翰和退休法醫石台平做證。兩人...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。