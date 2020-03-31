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知名潮店爆賣KOBE假球衣 網友怒告詐欺

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
知名網路與實體潮流代購店XSPC被控販售KOBE假球衣。圖／翻攝臉書
知名網路與實體潮流代購店XSPC被控販售KOBE假球衣。圖／翻攝臉書

知名網路與實體潮流代購店XSPC，遭網友指控公然在網路販售假的KOBE紀念球衣，網友指稱，至少有上百名消費者受害，日前已向警方提告詐欺；XSPC以代購潮牌Supreme、日系潮牌著稱，此次爆出賣假貨糾紛，是否有施用詐術，使人陷於錯誤，有待司法釐清。

近日有網友在臉書貼文，標題為「台北知名實體潮流店公然在網路大量販售破千件假貨！」

內文指稱，今年在kobe發生悲劇後，1/30匯款向XSPC購買球衣，由於價錢便宜，在購買前多次與店家確認（店家多次公開聲明保證）也一直保證是正品，由於相信是老店家（有三家店面）應該不會有問題才購買。

等了這麼久，驗貨的結果依舊是讓大家失望。鑑於網路上受害者眾多，依據留言數初估有上百件，店家自己表示有上千件。消費者多數都是息事寧人，選擇跟店家退款（運費還要消費者自己出）。

若沒有發現球衣有問題，店家也不會主動聯絡你，在社團留言賣假貨還被剔除，相當惡劣！目前全案已報案處理。

面對網友質疑，XSPC代表人「小公主」在臉書回應表示，對於這次的事情真的很抱歉，都有協助客人退貨退款了，她強調自己不適很懂球衣，當初沒有做好功課，國外的店家請她幫忙，說是之後原本3、4月要上的球衣，因為kobe過世，可能不會販售。

所以批發出來的正規品，她就加個200PO文，到貨連結NikeConnect可通過驗證救出貨了，對於沒嚴格把關，讓客人失望，再次跟大家說對不起。

XSPC代表人「小公主」表示，對這次的事情真的很抱歉，都有協助客人退貨退款。圖／翻攝臉書
XSPC代表人「小公主」表示，對這次的事情真的很抱歉，都有協助客人退貨退款。圖／翻攝臉書
知名潮店XSPC遭網友指控販售KOBE假球衣，提告詐欺。圖／翻攝臉書
知名潮店XSPC遭網友指控販售KOBE假球衣，提告詐欺。圖／翻攝臉書

代購 詐欺 Kobe Kobe Bryant

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