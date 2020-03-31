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通姦罪大辯論登場 聲請人辯只是讓人妻「聞精味」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
鑑定人薛智仁副教授認為，現代社會已經逐漸理解異性或同性感情的複雜性，不再理所當然地將第三者視為「破壞婚姻的人」或「最應該被咎責的人」，告訴人同情理解第三者的處境非不合理之事，刑事訴訟法第239條但書違反憲法第7條平等原則。示意圖／ingimage
鑑定人薛智仁副教授認為，現代社會已經逐漸理解異性或同性感情的複雜性，不再理所當然地將第三者視為「破壞婚姻的人」或「最應該被咎責的人」，告訴人同情理解第三者的處境非不合理之事，刑事訴訟法第239條但書違反憲法第7條平等原則。示意圖／ingimage

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性保障，刑法239條合憲。隨社會氛圍變化，有法官在審理妨害婚姻案件時，認為這條文有牴觸憲法基本人權保障和基本人權限制疑義，聲請釋憲，大法官今天上午將開言詞辯論庭。

本次用有13件法官聲請的釋憲案，加上涉通姦而遭判刑4月的林姓男子也聲請釋憲，大法官併案審理。其中，分別已婚的林姓男子與鍾姓婦人4年前被控在汽車旅館性交，鍾夫抓姦，警方到場發現使用過的一團衛生紙，驗出上頭有林的精液。林否認犯行，指鍾婦抱怨丈夫的精液很臭，但其他人的不會，嬉鬧下要他「驗看看」，他才去廁所手淫。

主管刑事訴訟法的司法院刑事廳指出，從2000年至2019年間，通姦、相姦罪一審有罪的男女比例分別為45.96%和54.04%，女性多於男性，性別因素影響仍然存在，可認刑事訴訟法第239條但書所生的不平等，實質上是以性別作為基礎而為差別待遇。

鑑定人薛智仁副教授認為，通姦罪對於性行為自由、一般人格權及人身自由的限制違反比例原則；本罪目的在維護婚姻家庭，具有目的正當性，但透過刑罰嚇阻其他人不得通姦，宣示維護婚姻家庭的價值，是否符合手段適當性與必要性？有違憲法第23條比例原則。另外，薛也認為釋字第554號解釋有予以變更的必要性，他雖認同這號解釋對通姦罪的目的正當性（維護婚姻與家庭制度）及手段有效性（刑罰就維護婚姻家庭倫理價值仍有一定功效）的觀點，但通姦罪是輕罪，又屬告訴乃論，為什麼民事法律效果不屬於更輕微的相同有效手段？

另外在刑事訴訟法第239條但書合憲性方面，薛認為立法者或許認為，社會大眾較能夠理解告訴人只原諒配偶而不原諒第三者，此一考量或許在立法當時還符合社會觀念，不過現代社會已經逐漸理解異性或同性感情的複雜性，不再理所當然地將第三者視為「破壞婚姻的人」或「最應該被咎責的人」，告訴人同情理解第三者的處境非不合理之事，認為但書違反憲法第7條平等原則。

鑑定人蔡聖偉教授指出，釋字第554 號解釋中提到「婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度性保障」，這「制度性保障」一詞的對象為抽象制度，不是個人的具體權利，婚姻和家庭制度是否受到國家保障，其實和刑法上有無設通姦罪沒有必然的關聯。蔡舉例，那些已廢除通姦罪的國家，並沒有因此被質疑放棄保障婚姻制度，像德國基本法中清楚表明婚姻與家庭應受國家特別保障，但這也沒有構成立法者除罪的障礙。

憲法法庭今行言詞辯論後，2個月內將作出合憲與否的解釋。

婚姻 刑事訴訟 大法官

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