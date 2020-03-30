張綱維涉遠航案遭聲押 北院31日開庭

中央社 / 台北30日電

台北地檢署偵辦遠航案，認定遠航董事長張綱維涉嫌違反證交法、民用航空法、背信等罪，認定他有逃亡、勾串、滅證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。法院將於明天開庭審理。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難，遠航停飛，為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法第110-3條擅自違法停業等規定，北檢首度傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。

經過濾卷證後，承辦檢察官今天再度指揮調查局約談張綱維到案，晚間移送北檢複訊。張綱維被送進北檢時滿頭白髮，面對記者詢問不發一語。

檢察官訊問後，認定張綱維違反證券交易法公告申報財報不實罪、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法等罪。至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

檢方認為張綱維有逃亡之虞，以及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，將他當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

檢方深夜將案件移送到台北地方法院，由於夜間不開庭，法院將於明天召開聲押庭審理。

遠航 檢察官 遠東航空

延伸閱讀

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

遠航勞資調解有共識 欠薪資遣費有解

張綱維簽了！遠航向北市勞動局申報解雇528員工

相關新聞

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠東航空去年12月間無預警停飛，台北地檢署傳喚董事長張綱維到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境。檢調續查公司金流，...

中學教師水管毒打學生 還用他不雅綽號創FB粉專羞辱到憂鬱症

台中市一所完全中學陳姓男教師涉嫌霸凌學生，除拿水管毒打，還以不雅綽號羞辱學生，家長憤而對老師提告。台中市教育局今天表示，...

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

快樂瑪麗安南海校區負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀被控長期虐待梁姓男童，包括抓起腳踝在空中旋轉丟出、折斷他大拇指、冬天...

台南近廿年前雙屍命案今二審 退休法醫：未解剖其一極可惜

台南歸仁區近20年前發生陳姓女子和張姓老農命案，台南高分院今天下午開庭審理，傳訊解剖法醫王約翰和退休法醫石台平做證。兩人...

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

遠東航空去年12月間無預警停飛，董事長張綱維一度神隱，隔天上午現身開記者會現身強調「烏龍一場」。台北地檢署在他出現當晚傳...

導演朱延平追討3600萬債務 法院判已故製片3兄妹還錢

資深導演朱延平指控已故製片裴祥泉因借貸、雙方合作拍製片等緣故，積欠他3600萬元債務，因裴祥泉已病逝，又沒有子女，而向法...

大法官解釋肇事定義 男子從肇逃判刑6個月變無罪

嘉義男子開車撞倒騎單車老農，依肇事逃逸判刑6月定讞；但行車事故鑑定委員會鑑定車禍是老農逆向所致，且大法官解釋，非因駕駛人...

不喜歡韓國瑜 身障女臉書留言「準備槍殺」遭法辦

新北一名陳姓婦人去年12月在臉書「臺灣第一女總統！小英粉絲團」看到關於國民黨總統候選人韓國瑜的文章，留言「準備槍殺，小英...

借鏡南韓「N號房」事件 法務部：iWIN可協助儘速移除

網路發達帶來「復仇式色情」社會問題，南韓日前爆發「Telegram N號房」性剝削事件，犯罪集團騙得女性個資並加以虐待。...

用刑法來確保你的配偶愛你？通姦除罪明辯論

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性...

「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限...

連千毅大方認「我是太陽會業務長」 盼100萬交保換自由

引發高雄「直播主之亂」的連千毅被起訴裁定續押後，今天上午首度出庭，他坦白說，「我認罪我是太陽會成員，但不是高雄太陽會主持...

熱門新聞

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。