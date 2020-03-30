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張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
檢方訊後依涉犯證交法等罪向法院聲押禁見遠航董事長張綱維。記者賴佩璇／攝影。
檢方訊後依涉犯證交法等罪向法院聲押禁見遠航董事長張綱維。記者賴佩璇／攝影。

遠東航空去年12月間無預警停飛，台北地檢署傳喚董事長張綱維到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境。檢調續查公司金流，懷疑張將遠航向合作金庫貸款22億元私挪至個人名下的樺壹租賃公司，今晚訊後認定涉犯證券交易法等罪嫌重大，將他轉為偵字案被告，且有串滅證及逃亡之虞，當庭逮補並向法院聲押禁見。

張綱維今晚間在調查官陪同下步入北檢，神情黯淡且滿頭白髮，與之前現身時判若兩人。

遠航去年12月12日爆發無預警停飛，張綱維一度神隱。13日上午，他開記者會現身強調「烏龍一場」。在爆發前，北檢去年收到一件對於遠航的告發案，可能涉及公司掏空等違法，但對於犯罪證據、被告的身分的指述都不明，北檢以「其他」為案由，簽分他字案調查。

由於遠航突然爆發停止營運，檢察官認為有必要傳喚張綱維來釐清財務狀況，發傳票要求張於13日晚間7時以犯罪疑嫌人身分到案，同時也傳喚證人鄭晴文。庭訊3小時後，檢察官依涉違反民用航空法諭令張限制出境、出海及住居。

檢方當天命張綱維限制出境，但新修正刑事訴訟法限制出境規定實施後，檢察官須重行處分，今年2月間已發文通知境管局、移民署，再予以限制出境8個月。

檢調懷疑，遠航向合作金庫貸款22億元，卻於2016年7月間被張綱維私挪至樺壹租賃公司，民航局查核發現後裁罰，張卻涉嫌偽造不實債權，把私挪鉅款變成重整代墊款，變成遠航反欠他個人債務，涉嫌掏空。

檢方經過數月過濾金流，今再度傳喚他到案說明，訊後認定他涉犯證交法財報不實罪、刑法詐欺及背信罪、商業會計法、民用航空法、洗錢防制法等罪嫌重大，將他轉為偵字案被告。

檢方認為，張綱維有逃亡之虞及有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，予以當庭逮捕，並向法院聲押禁見。

遠航 檢察官 掏空

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