台南歸仁近廿年前雙屍命案 二審今傳法醫做證

台南歸仁區近20年前發生陳姓女子和張姓老農命案，台南高分院今天下午開庭審理，傳訊解剖法醫王約翰和退休法醫石台平做證。兩人對死者老農身上5刀6傷的傷勢，看法一致，全案訂4月6日開辯論庭。

發生在2000年6月的台南市歸仁區雙屍命案，涉案凶嫌之一謝志宏，原被判決死刑定讞，後來獲台南一、二審檢察官調查認為謝無殺人事證，聲請再審，今天下午台南高分院續開審理庭，台灣冤獄平反協會成員到場關心聲援謝志宏。

當年受委託解剖死者陳女大體的法醫王約翰，在解剖報告指兇手應兩人所為。他今天表示，不排除是兩人所為，也可能是一人犯案，他說，兇手人數是檢方調查工作，不是法醫的工作，老農身上中刀數，他從4刀6傷口更正為5刀6傷口，其中左臂1刀是穿刺造成兩傷口。

對王約翰報告指兇手應為兩人，石台平反駁說，不能以兇器傷痕、數目、走向來逆推兇手人數，認為此雙屍命案一名兇手也能犯下，但他未對凶手人數下定論，只是判斷謝志宏應無強烈的殺人動機，另名凶手郭俊偉有較強烈的殺人動機，因為郭嫌說，陳女原答應要當他女友，事後又吵著要去找其他男生，讓他覺得沒面子，一時衝動才殺人。

石台平說，陳女陳女遭刺殺48刀慘死，凶嫌是在餘怒未消下瘋狂刺殺。對於遭凶手撞見滅口的死者張姓老農大體未被解剖，石台平認為，陳女遭刺殺48刀；老農被刺殺五刀，從傷勢來看，刀數少的更要看清楚，當年未解剖老農大體極為可惜，因為按照解剖順序，老農應是主要解剖對象，陳女反倒是其次對象，但此案是近20年前的舊案，當時辦案觀念比不上現在，難以論對錯。