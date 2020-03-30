遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

遠東航空去年12月間無預警停飛，董事長張綱維一度神隱，隔天上午現身開記者會現身強調「烏龍一場」。台北地檢署在他出現當晚傳喚他到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境、出海及住居。檢方今再度以被告身分傳喚他到案，訊後以背信罪向法院聲押禁見。

遠航去年12月12日爆發無預警停飛，張綱維一度神隱。13日上午，他開記者會現身強調「烏龍一場」。在爆發前，北檢去年收到一件對於遠航的告發案，可能涉及公司掏空等違法，但對於犯罪證據、被告的身分的指述都不明，北檢以「其他」為案由，簽分他字案調查。

由於遠航突然爆發停止營運，檢察官認為有必要傳喚張來釐清財務狀況，發傳票要求張綱維於13日晚間7時以犯罪疑嫌人身分到案，同時也傳喚證人鄭晴文。庭訊3小時後，檢察官依涉違反民用航空法諭令張限制出境、出海及住居。

張綱維在北檢大門口受訪表示，媒體朋友辛苦搞到這麼晚，我是來配合檢察官了解一些狀況，所有的人都希望遠航能永續經營，能保障一千多個家庭的生計跟工作權，非常感謝主管機關及所有大家的努力，我也會讓遠航持續經營，謝謝大家。

他說，這次就是了解遠航的整個這段有點烏龍的狀況，可能有些誤傳、有些部分主管太急就章的行為，還有現在短時間的狀況，我想都已經釐清很清楚，我們共同目標就是讓遠航永續經營，謝謝大家。

檢方當天命張綱維限制出境，但新修正刑事訴訟法限制出境規定實施後，檢察官須重行處分，今年2月間已發文通知境管局、移民署，再予以限制出境8個月。