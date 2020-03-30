快訊

慘！裕隆去年大虧244.65億 將減資36%補虧損

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導演朱延平追討3600萬債務 法院判已故製片3兄妹還錢

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
朱延平（中）控裴祥泉欠款3600萬元，提告要求裴祥泉3名兄妹給付。圖／聯合報系資料照片
朱延平（中）控裴祥泉欠款3600萬元，提告要求裴祥泉3名兄妹給付。圖／聯合報系資料照片

資深導演朱延平指控已故製片裴祥泉因借貸、雙方合作拍製片等緣故，積欠他3600萬元債務，因裴祥泉已病逝，又沒有子女，而向法院提起返還借款官司，要求裴祥泉3名兄弟姐妹還錢。台北地方法院今宣判，判裴祥泉的兄弟裴祥雲、裴祥風及妹妹裴祥麟應在所得遺產內給付朱延平3600萬元，可上訴。

朱的律師主張，裴祥泉生前積欠朱延平3600萬元債務，有相關本票、借據為證，並曾向法院聲請傳喚邱瓈寬作證獲准，因邱在裴祥泉簽署本票和借據時在場，釐清借款緣由和雙方關係。

裴家律師則表示，本票、借據均是10多年前的，朱延平2015年也有參與裴祥泉的喪禮，應該當時就已知道裴過世，為何遲延多年才提告返還借款；另質疑本票、借據簽署日期是同一天，又為何兩者之間的簽名不一致。

債務

延伸閱讀

古天樂也喊話 想看「正義聯盟」導演版

「屍戰朝鮮」裴斗娜網戀法國大叔　學2年法文相處融洽

劉真追思靈堂佈置完成 開放粉絲和民眾弔唁

慶富開庭自爆2.3億財產沒遭扣 內幕竟是恐落入他手中

相關新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

快樂瑪麗安南海校區負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀被控長期虐待梁姓男童，包括抓起腳踝在空中旋轉丟出、折斷他大拇指、冬天...

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

遠東航空去年12月間無預警停飛，董事長張綱維一度神隱，隔天上午現身開記者會現身強調「烏龍一場」。台北地檢署在他出現當晚傳...

導演朱延平追討3600萬債務 法院判已故製片3兄妹還錢

資深導演朱延平指控已故製片裴祥泉因借貸、雙方合作拍製片等緣故，積欠他3600萬元債務，因裴祥泉已病逝，又沒有子女，而向法...

大法官解釋肇事定義 男子從肇逃判刑6個月變無罪

嘉義男子開車撞倒騎單車老農，依肇事逃逸判刑6月定讞；但行車事故鑑定委員會鑑定車禍是老農逆向所致，且大法官解釋，非因駕駛人...

不喜歡韓國瑜 身障女臉書留言「準備槍殺」遭法辦

新北一名陳姓婦人去年12月在臉書「臺灣第一女總統！小英粉絲團」看到關於國民黨總統候選人韓國瑜的文章，留言「準備槍殺，小英...

借鏡南韓「N號房」事件 法務部：iWIN可協助儘速移除

網路發達帶來「復仇式色情」社會問題，南韓日前爆發「Telegram N號房」性剝削事件，犯罪集團騙得女性個資並加以虐待。...

用刑法來確保你的配偶愛你？通姦除罪明辯論

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性...

「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限...

連千毅大方認「我是太陽會業務長」 盼100萬交保換自由

引發高雄「直播主之亂」的連千毅被起訴裁定續押後，今天上午首度出庭，他坦白說，「我認罪我是太陽會成員，但不是高雄太陽會主持...

台中毒販賣0.45克安毒賺1500元 代價是關7年3月

台中市六旬徐姓男子在堆高機公司工作，他涉嫌在前年5月間在友人住處談妥將安非他命以1500元的價格，販售給張廖姓男子，徐先...

颱風夜血濺ATM 雨衣盜搶2000元判5年

去年9月30日中颱米塔來襲，暴風圈威脅北北基桃等地，新北卻有一名吳姓男子趁颱風夜持刀打劫到ATM提錢的民眾，過程中還劃傷...

台中租空地堆166噸戴奧辛太空包 7名不肖業者遭訴

台中市陳姓男子沒有廢棄物清理的許可文件，但他卻涉嫌在去年1月間，以數十萬元的酬勞，向某業者收取166包、每包重達一公噸的...

熱門新聞

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

北市3千萬搶案藏鏡人落網 前四海大哥收押

歹徒持長槍搶銀行 林口交流道附近找到失竊計程車

台東婦人9個月前撞牛亡 養牛人否認飼養獲不起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。