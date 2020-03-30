導演朱延平追討3600萬債務 法院判已故製片3兄妹還錢

資深導演朱延平指控已故製片裴祥泉因借貸、雙方合作拍製片等緣故，積欠他3600萬元債務，因裴祥泉已病逝，又沒有子女，而向法院提起返還借款官司，要求裴祥泉3名兄弟姐妹還錢。台北地方法院今宣判，判裴祥泉的兄弟裴祥雲、裴祥風及妹妹裴祥麟應在所得遺產內給付朱延平3600萬元，可上訴。

朱的律師主張，裴祥泉生前積欠朱延平3600萬元債務，有相關本票、借據為證，並曾向法院聲請傳喚邱瓈寬作證獲准，因邱在裴祥泉簽署本票和借據時在場，釐清借款緣由和雙方關係。

裴家律師則表示，本票、借據均是10多年前的，朱延平2015年也有參與裴祥泉的喪禮，應該當時就已知道裴過世，為何遲延多年才提告返還借款；另質疑本票、借據簽署日期是同一天，又為何兩者之間的簽名不一致。