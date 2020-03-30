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不喜歡韓國瑜 身障女臉書留言「準備槍殺」遭法辦

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名陳姓婦人因為在臉書留言「準備嗆殺」、「小英獲勝」等語，遭人檢舉恐嚇公眾等罪。示意圖／Ingimage
新北一名陳姓婦人因為在臉書留言「準備嗆殺」、「小英獲勝」等語，遭人檢舉恐嚇公眾等罪。示意圖／Ingimage

新北一名陳姓婦人去年12月在臉書「臺灣第一女總統！小英粉絲團」看到關於國民黨總統候選人韓國瑜的文章，留言「準備槍殺，小英獲勝」等語，遭人檢舉違反總統副總統選舉罷免法及恐嚇公眾罪，但新北地檢署調查後，認為其內容相關法令構成要件不合，全案今天偵結不起訴。

偵訊時，陳婦否認犯行，辯稱自己是身障人士，而韓國瑜曾批評過身障人士，所以不喜歡他。她堅稱留言是寫「準備嗆殺」，意思是要嗆韓國瑜，目的只是想讓其他留言的網友開心，不是真的要殺他。

檢方調查，陳婦留言是針對韓國瑜，並未表示要對不特定人士或多數特定人做任何惡害，行為與恐嚇公眾罪構成要件不符。另外，本案不是韓國瑜或其所屬單位告發、提告，無證據顯示陳婦言論在案發當時已傳達到韓國瑜知悉，所以也不構成恐嚇安全罪。

最後，檢方認為陳婦只是單純在臉書留言，並無以強暴、脅迫或其他任何方式妨害競選，因此也無涉總統副總統選罷法，因此全案不起訴處分。

韓國瑜 恐嚇 新北

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