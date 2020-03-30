快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

借鏡南韓「N號房」事件 法務部：iWIN可協助儘速移除

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
多位立委關心如果台灣發生類似事件，政府部門該如何處理。記者賴佩璇／攝影
多位立委關心如果台灣發生類似事件，政府部門該如何處理。記者賴佩璇／攝影

網路發達帶來「復仇式色情」社會問題，南韓日前爆發「Telegram N號房」性剝削事件，犯罪集團騙得女性個資並加以虐待。立法院司法及法制委員會今特別請相關部位做專案報告。法務部長蔡清祥表示，政府委辦的「iWIN網路內容防護機構」會針對違反兒少身心健康內容通知業者儘速移除，視情節重大轉由警、社政處理。

我國先前也曾鬧出李宗瑞等散布私密影像事件，往往因網路資料傳遞輕易快速且難以抹滅，加上社會習慣譴責被害人的風氣，被害人往往面臨極大傷害。

司法及法制委員會召委周春米提案請法務部、內政部警政署、司法院、NCC、衛福部等機關做「未經同意散布性私密影像之防制」專題報告。

法務部報告指出，於我國，對於違法取得且未經同意散布私密照等行為，可依刑法第315條之1第2款、第315條之2第3項處罰；如果是被害人同意拍攝，事後「未經同意散布」則可適用刑法235條散布猥褻物論處。

依個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例，可針對被害人曾墮胎、罹病、性生活等特種個人資料防護，並加強兒少被害人地位、多元處遇、擴大責任通報人員範圍及加重犯罪行為人刑責等。此外，民法可請求損害賠償。

法務部表示，由NCC召集衛福部、教育部等機關依兒童及少年福利與權益保障法第46條規定共同籌設「iWIN」，針對違反「iWIN網路有害兒少身心健康內容防護例示框架」網路內容通知業者儘速移除，並將重大或明確違法案件，轉由警、社政處理。

司法院刑事廳長彭幸鳴說，2017年至2019年全國地方法院判決結果，顯示刑事一審被告涉嫌違反兒少性剝削防制條例第38條第1項、刑法第235條第1項被告分別為96、171人，其中被論罪科刑者分別為90人、164人，占93.75%、95.91%。

司法院將朝友善法庭方式進行處理，包括被害人參與訴訟、依法聲請家事法庭裁定保護安置或適當處遇，法院為保護兒少最佳利益，必要時得依職權選任程序監理人或指定家事調查官。

立委劉世芳質疑，「iWIN」近二年受理不到百件，如果N號房有中文繁體版，應向誰檢舉，是否應設新檢舉專線？賴香伶、吳玉琴、葉毓蘭、范雲、洪孟楷等立委均認為刑責太輕，對被害人保護不足，是否要訂立專法。

蔡清祥承諾由法務部發動找各單位研議，三個月內提出報告。現行刑法若不夠可討論修法，不反對訂專法，但專法應著重在如何預防及防制，檢舉專線部分會再與各單位討論，在這之前民眾可向檢警機關檢舉。

司法院 法務部 法制委員會

延伸閱讀

借鏡韓國N號房 蔡清祥：專責機構助移除影像

函送陳家欽案遭退回？徐國勇：今早沒收到退件

北檢退陳家欽案惹議 蔡清祥：我沒政黨傾向、我是法律人

北檢退回陳家欽案引揣測 蔡清祥：法務部不干預個案

相關新聞

借鏡南韓「N號房」事件 法務部：iWIN可協助儘速移除

網路發達帶來「復仇式色情」社會問題，南韓日前爆發「Telegram N號房」性剝削事件，犯罪集團騙得女性個資並加以虐待。...

用刑法來確保你的配偶愛你？通姦除罪明辯論

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性...

「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限...

連千毅大方認「我是太陽會業務長」 盼100萬交保換自由

引發高雄「直播主之亂」的連千毅被起訴裁定續押後，今天上午首度出庭，他坦白說，「我認罪我是太陽會成員，但不是高雄太陽會主持...

台中毒販賣0.45克安毒賺1500元 代價是關7年3月

台中市六旬徐姓男子在堆高機公司工作，他涉嫌在前年5月間在友人住處談妥將安非他命以1500元的價格，販售給張廖姓男子，徐先...

颱風夜血濺ATM 雨衣盜搶2000元判5年

去年9月30日中颱米塔來襲，暴風圈威脅北北基桃等地，新北卻有一名吳姓男子趁颱風夜持刀打劫到ATM提錢的民眾，過程中還劃傷...

台中租空地堆166噸戴奧辛太空包 7名不肖業者遭訴

台中市陳姓男子沒有廢棄物清理的許可文件，但他卻涉嫌在去年1月間，以數十萬元的酬勞，向某業者收取166包、每包重達一公噸的...

反年改擋王定宇的路 高院給緩刑「以啟自新」

「監督年金改革行動聯盟」2017年4月19日發起陳抗，全國教育產業總工會理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文推擠、阻擋民進...

101前董事長林鴻明掏空公司重判10年 最高法院撤銷判決

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，被控利用不實土地交易掏空金尚昌公司，高等法院更一審前年重判10年徒刑，最...

男撞倒騎鐵馬老農被控肇逃 因對方逆向改判無罪

嘉義縣蕭姓男子4年多前，被控在太保市北港路二段駕駛轎車撞倒騎腳踏車蕭姓老農，導致老農右手及右膝擦挫傷，老農指控蕭沒等救護...

上賭博網站贏了248萬 被警查辦全部被沒收

基隆市李姓男子上賭博網站，與站主及其他賭客以撲克牌、百家樂等賭博，1個多月贏走248萬元。不過，檢警在偵辦詐欺案時，查出...

北檢退回陳家欽案引揣測 蔡清祥：法務部不干預個案

內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，正式將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由...

熱門新聞

台南安平漁光島男女在帳篷內嘿咻 遭人側錄網路瘋傳

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

王文燮因車禍辭世 他曾是陸軍「騎兵科」軍官

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

精武火車車站有人侵入軌道被撞 區間東正線改單線

北市3千萬搶案藏鏡人落網 前四海大哥收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。