借鏡南韓「N號房」事件 法務部：iWIN可協助儘速移除

網路發達帶來「復仇式色情」社會問題，南韓日前爆發「Telegram N號房」性剝削事件，犯罪集團騙得女性個資並加以虐待。立法院司法及法制委員會今特別請相關部位做專案報告。法務部長蔡清祥表示，政府委辦的「iWIN網路內容防護機構」會針對違反兒少身心健康內容通知業者儘速移除，視情節重大轉由警、社政處理。

我國先前也曾鬧出李宗瑞等散布私密影像事件，往往因網路資料傳遞輕易快速且難以抹滅，加上社會習慣譴責被害人的風氣，被害人往往面臨極大傷害。

司法及法制委員會召委周春米提案請法務部、內政部警政署、司法院、NCC、衛福部等機關做「未經同意散布性私密影像之防制」專題報告。

法務部報告指出，於我國，對於違法取得且未經同意散布私密照等行為，可依刑法第315條之1第2款、第315條之2第3項處罰；如果是被害人同意拍攝，事後「未經同意散布」則可適用刑法235條散布猥褻物論處。

依個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例，可針對被害人曾墮胎、罹病、性生活等特種個人資料防護，並加強兒少被害人地位、多元處遇、擴大責任通報人員範圍及加重犯罪行為人刑責等。此外，民法可請求損害賠償。

法務部表示，由NCC召集衛福部、教育部等機關依兒童及少年福利與權益保障法第46條規定共同籌設「iWIN」，針對違反「iWIN網路有害兒少身心健康內容防護例示框架」網路內容通知業者儘速移除，並將重大或明確違法案件，轉由警、社政處理。

司法院刑事廳長彭幸鳴說，2017年至2019年全國地方法院判決結果，顯示刑事一審被告涉嫌違反兒少性剝削防制條例第38條第1項、刑法第235條第1項被告分別為96、171人，其中被論罪科刑者分別為90人、164人，占93.75%、95.91%。

司法院將朝友善法庭方式進行處理，包括被害人參與訴訟、依法聲請家事法庭裁定保護安置或適當處遇，法院為保護兒少最佳利益，必要時得依職權選任程序監理人或指定家事調查官。

立委劉世芳質疑，「iWIN」近二年受理不到百件，如果N號房有中文繁體版，應向誰檢舉，是否應設新檢舉專線？賴香伶、吳玉琴、葉毓蘭、范雲、洪孟楷等立委均認為刑責太輕，對被害人保護不足，是否要訂立專法。

蔡清祥承諾由法務部發動找各單位研議，三個月內提出報告。現行刑法若不夠可討論修法，不反對訂專法，但專法應著重在如何預防及防制，檢舉專線部分會再與各單位討論，在這之前民眾可向檢警機關檢舉。