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用刑法來確保你的配偶愛你？通姦除罪明辯論

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
已婚的林姓男子與鍾姓婦人4年前被控在汽車旅館性交，鍾夫抓姦，警方到場發現使用過的一團衛生紙，驗出上頭有林的精液。林否認犯行，指鍾婦抱怨丈夫的精液很臭，但其他人的不會，嬉鬧下要他「驗看看」，他才去廁所手淫。示意圖／ingimage
已婚的林姓男子與鍾姓婦人4年前被控在汽車旅館性交，鍾夫抓姦，警方到場發現使用過的一團衛生紙，驗出上頭有林的精液。林否認犯行，指鍾婦抱怨丈夫的精液很臭，但其他人的不會，嬉鬧下要他「驗看看」，他才去廁所手淫。示意圖／ingimage

2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性保障，刑法239條合憲。隨社會氛圍變化，有法官在審理妨害婚姻案件時，認為這條文有牴觸憲法基本人權保障和基本人權限制疑義，聲請釋憲，大法官明天將開言詞辯論庭。

苗栗地院苗栗簡易庭法官2015年審理妨害婚姻案時，認為通姦、相姦罪有違憲疑義，聲請釋憲。接下來幾年，也陸續有13件法官聲請的釋憲案，加上涉通姦而遭判刑4月的林姓男子也聲請釋憲，大法官併案審理。

分別已婚的林姓男子與鍾姓婦人4年前被控在汽車旅館性交，鍾夫抓姦，警方到場發現使用過的一團衛生紙，驗出上頭有林的精液。林否認犯行，指鍾婦抱怨丈夫的精液很臭，但其他人的不會，嬉鬧下要他「驗看看」，他才去廁所手淫。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」而刑事訴訟法239條規定告訴不可分原則，不過但書則是「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」等於是「小三、小王」分開處理。

本次大法官列出的爭點題綱將討論這兩條法律，釐清兩條文的立法目的、要保障何種法益或基本權利、又因此限制或侵害人民何種基本權利、審查基準。大法官也好奇，處罰婚外性行為是否有助維護夫妻互負忠誠義務，手段和目的是否有一定的關聯性？如果大法官認定通姦罪違憲，勢必變更釋字554號解釋。

554號解釋認為婚姻制度具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度的存續與圓滿，可制定規範約束夫妻忠誠義務，性行為自由要在不妨害社會秩序公共利益的前提下，才受保障。立法機關限制人民性自由，當時大法官認為這是維護婚姻、家庭和社會生活秩序所必要，要不要加諸罪刑，各國國情不同，由立法機關衡酌。

為避免限制過嚴，通姦罪為告訴乃論罪，且「經配偶縱容或宥恕者」不得告訴，554號解釋認為這未逾越立法形成自由空間，沒有違背憲法比例原則。「要用刑法來確保你的配偶愛你嗎？」法界人士指出，當社會情況改變，大法官解釋可以變更或補充。

主管刑事訴訟法的司法院刑事廳指出，從2000年至2019年間，通姦、相姦罪一審有罪的男女比例分別為45.96%和54.04%，女性多於男性，性別因素影響仍然存在，可認刑事訴訟法第239條但書所生的不平等，實質上是以性別作為基礎而為差別待遇。

聲請人之一、花蓮地院法官何効鋼認為，性行為自由與個人人格有不可分離的關係，得自主決定是否、與何人發生性關係，刑法239條禁止人民除與配偶以外的一切異性為性器接合，這種消極禁止已達到使人民僅得與配偶性交的程度。他認為，這樣的規範無助維繫婚姻家庭制度，也沒有實證支持比起民事賠償、離婚制度有何更有效的嚇阻效果。

法庭之友許幸惠則認為，如果變更第554號解釋，無異直接廢除刑法第239條刑罰，立法、修法、廢法是立法院的權責，用釋憲來達成廢法的目的，有司法權踰越立法權疑慮。許幸惠還說，貿然廢除通姦罪，大家會覺得通姦「不要緊」，再來就會變成「通姦可以」，是鼓勵婚姻外性行為氾濫；而刑事訴訟法的但書規定既有失平等原則，應予廢除。

婚姻 大法官 釋憲

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