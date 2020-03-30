快訊

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元、服義務勞務60小時。經再議高檢署發回後，檢察官提高為支付公庫10萬元，並服義務勞務120小時。

2019年3月間，警方在路上臨檢周姓男子時，查到1包近20公克的發霉大麻，周男供稱是朋友徐向謙送的，他已經用完一部分。檢警循線找到徐，徐坦承先前到國外留學後帶回台灣的，因為自己沒有在使用，且已經開始發霉變質，有朋友想要就轉贈給他。

檢察官考量徐坦承犯行，證據顯示只是單純轉讓，原本依毒品危害防制條例給予緩起訴處分，期限2年，支付公庫2萬元、義務勞務60小時；案經再議，高檢署認為緩起訴條件太輕，發回續查，檢察官改為支付公庫10萬元，義務勞務120小時。

立委張育美自高雄醫學大學藥學系畢業，與丈夫徐萬興在桃園縣南區中壢、楊梅建立天成醫療體系，她曾在立院質詢時，針對香港出現首宗寵物狗感染新冠肺炎個案，質詢農委會有無因應可能爆發的寵物棄養潮，還當眾表示她每天都對自家愛犬甜喊「Lulu親親」，引起不少網友關注。

檢察官 寵物 大麻

延伸閱讀

【藍營大亂鬥2】江啟臣「青壯小圈圈」 世代交替變世代對立

謝和弦私訊放話抽大麻　頑童瘦子邊罵邊勸「按時吃藥」

謝和弦失控「直播秀大麻」　遭爸爸舉報強制送醫

謝和弦直播秀焦黑物自爆大麻 網：真的抽壞掉了

相關新聞

連千毅大方認「我是太陽會業務長」 盼100萬交保換自由

引發高雄「直播主之亂」的連千毅被起訴裁定續押後，今天上午首度出庭，他坦白說，「我認罪我是太陽會成員，但不是高雄太陽會主持...

101前董事長林鴻明掏空公司重判10年 最高法院撤銷判決

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，被控利用不實土地交易掏空金尚昌公司，高等法院更一審前年重判10年徒刑，最...

「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限...

台中毒販賣0.45克安毒賺1500元 代價是關7年3月

台中市六旬徐姓男子在堆高機公司工作，他涉嫌在前年5月間在友人住處談妥將安非他命以1500元的價格，販售給張廖姓男子，徐先...

颱風夜血濺ATM 雨衣盜搶2000元判5年

去年9月30日中颱米塔來襲，暴風圈威脅北北基桃等地，新北卻有一名吳姓男子趁颱風夜持刀打劫到ATM提錢的民眾，過程中還劃傷...

台中租空地堆166噸戴奧辛太空包 7名不肖業者遭訴

台中市陳姓男子沒有廢棄物清理的許可文件，但他卻涉嫌在去年1月間，以數十萬元的酬勞，向某業者收取166包、每包重達一公噸的...

反年改擋王定宇的路 高院給緩刑「以啟自新」

「監督年金改革行動聯盟」2017年4月19日發起陳抗，全國教育產業總工會理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文推擠、阻擋民進...

男撞倒騎鐵馬老農被控肇逃 因對方逆向改判無罪

嘉義縣蕭姓男子4年多前，被控在太保市北港路二段駕駛轎車撞倒騎腳踏車蕭姓老農，導致老農右手及右膝擦挫傷，老農指控蕭沒等救護...

上賭博網站贏了248萬 被警查辦全部被沒收

基隆市李姓男子上賭博網站，與站主及其他賭客以撲克牌、百家樂等賭博，1個多月贏走248萬元。不過，檢警在偵辦詐欺案時，查出...

北檢退回陳家欽案引揣測 蔡清祥：法務部不干預個案

內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，正式將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由...

影／他未繫安全帶被取締 罵警察2字再罰5萬

嘉義縣何姓男子上月底晚間，駕車行經嘉義縣中埔鄉富裕路原未繫安全帶，見前方員警攔停才趁隙繫上，林姓巡佐及王姓員警上前檢視證...

台東婦人9個月前撞牛亡 養牛人否認飼養獲不起訴

台東縣成功鎮信義里小馬部落32歲唐姓婦人9個月前，下班騎機車返家，途經省道東海岸公路（台11線）136.3公里處，在七里...

熱門新聞

台南安平漁光島男女在帳篷內嘿咻 遭人側錄網路瘋傳

疑不熟路況 退役國防副部長王文燮新北環快上自撞不治

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

王文燮因車禍辭世 他曾是陸軍「騎兵科」軍官

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

精武火車車站有人侵入軌道被撞 區間東正線改單線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。