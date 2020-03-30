「Lulu親親」立委張育美之子 轉讓發霉大麻獲緩起訴

國民黨籍立委張育美之子徐向謙去年間從境外帶回幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元、服義務勞務60小時。經再議高檢署發回後，檢察官提高為支付公庫10萬元，並服義務勞務120小時。

2019年3月間，警方在路上臨檢周姓男子時，查到1包近20公克的發霉大麻，周男供稱是朋友徐向謙送的，他已經用完一部分。檢警循線找到徐，徐坦承先前到國外留學後帶回台灣的，因為自己沒有在使用，且已經開始發霉變質，有朋友想要就轉贈給他。

檢察官考量徐坦承犯行，證據顯示只是單純轉讓，原本依毒品危害防制條例給予緩起訴處分，期限2年，支付公庫2萬元、義務勞務60小時；案經再議，高檢署認為緩起訴條件太輕，發回續查，檢察官改為支付公庫10萬元，義務勞務120小時。

立委張育美自高雄醫學大學藥學系畢業，與丈夫徐萬興在桃園縣南區中壢、楊梅建立天成醫療體系，她曾在立院質詢時，針對香港出現首宗寵物狗感染新冠肺炎個案，質詢農委會有無因應可能爆發的寵物棄養潮，還當眾表示她每天都對自家愛犬甜喊「Lulu親親」，引起不少網友關注。