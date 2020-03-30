連千毅大方認「我是太陽會業務長」 盼100萬交保換自由

引發高雄「直播主之亂」的連千毅被起訴裁定續押後，今天上午首度出庭，他坦白說，「我認罪我是太陽會成員，但不是高雄太陽會主持人」，頻頻主動開口說要補充案情，律師葉銘進想制止也無法擋；他還自寫狀紙事先呈給法官，聲請以100萬元具保，今當庭允諾加碼捐100萬做公益，合議庭將評議後裁定。

連千毅（33歲）今天出庭時兩側頭髮明顯推高剃短，髮型顯得立體，精神狀況顯得不錯，中氣十足，一開始向法官表示「除了槍砲罪以外都認罪！」卻對檢方指控的組織犯罪、強制罪及適用兒少法加重刑期部分都有意見，出現與律師「不同調」情況，承審法官楊甯伃只好另與律師確認辯護要旨，葉銘進說，組織犯罪、持槍、教唆寄藏槍彈、強制、利用少年加入組織等應都沒構成犯罪要件。

連千毅說，槍枝部分鑑定時沒他指紋，且其他被告一開始指2把槍皆他教唆要寄藏，偵查終結又改口是別人指使，根本顛倒是非；至於組織犯罪，連千毅強調高雄太陽會只是精神號召，非實際組織，沒有幫派常務、幫規、組織名冊等，也非用犯罪手法來牟利，但他又說「我不是高雄太陽會成員，我是中央太陽會業務長，大家都以為我是高雄太陽會的人，我並沒說是，我認罪我是太陽會成員，但我不是高雄太陽會主持人。」

由於與連千毅也屬遭寵物店業者鄭又仁恐嚇的被害人，法官當庭詢問連有無意見？但連突然顯得有些怒氣說「他不和解我就不要和解」，且他的公司有很多女性員工，鄭的行為讓他心生畏懼，希望法官能將鄭「從重量刑」。

連千毅的羈押期預計4月中旬到期，他還在看守所內自行寫狀呈給法官，希望能獲交保，此事連的委任律師於開庭前也不知道；連千毅今強調，自己2017年至2019年間捐給孤兒院無數，獲得高雄市府、台南市府不少獎狀，「我對社會公益不遺餘力，不能因擦槍走火，泯滅我的愛心，我做100件好事，不能因1件壞事認定我十惡不赦！」請求法官准許具保100萬元，他更允諾要另捐100萬社會公益金。

連千毅也質疑，「整起案件是政治力的介入，高雄司法系統不會讓我交保」，並舉例慶富案的被告陳慶男詐貸50、60億，卻羈押6、7個月後就能解除禁見，另起高雄大寮殺人棄屍案的共犯也不滿120天獲交保、主嫌獲解禁見，而他涉犯的罪是10年以下徒刑，相比此兩案最重可判死刑及無期徒刑的，為何他就無法獲保，看電視新聞都受限？法官楊甯伃為此澄清「絕對依法審理不會受影響，會站第三者的角度，不會偏剖」。

連千毅去年9月間因與寵物店業者鄭又仁糾紛，導致一連串砸店、開槍風波，檢方共起訴27人，高雄地院分次開準備程序庭，鄭前幾周出庭時稱，被連在網路挑釁，基於保護親妹妹立場，才率眾去砸連的直播倉庫報復，由於連是幫派組織，「一般人會心生畏懼，但連不會」。