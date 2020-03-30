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颱風夜血濺ATM 雨衣盜搶2000元判5年

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
警方為杜絕搶案發生及迅速破案減少損失，每年都舉行防搶演練（圖為警方防搶演練，與本案人事無關）。圖／警方提供
警方為杜絕搶案發生及迅速破案減少損失，每年都舉行防搶演練（圖為警方防搶演練，與本案人事無關）。圖／警方提供

去年9月30日中颱米塔來襲，暴風圈威脅北北基桃等地，新北卻有一名吳姓男子趁颱風夜持刀打劫到ATM提錢的民眾，過程中還劃傷對方，血濺提款機，今天被新北地院依強盜罪判刑5年。全案可上訴。

判決指出，去年9月30日深夜11時許，黃男（41歲）身穿黃色雨衣在新北市新莊區某銀行ATM前徘徊，見吳姓男子獨自前來提領現金，隨即亮出水果刀，恫稱「你存款有多少，領出來」等語。他因為被拒，決定硬搶，結果在拉扯推擠過程中劃傷對方，在對方左臂跟左手掌分別留下1到5公分的傷口，得手2000元旋即逃逸。

審理時，黃男坦承不諱，供稱當時肚子很餓，但因為沒有工作，身上也沒有錢，才會拿刀搶錢。

法院調查，黃男有毒品、槍砲彈藥刀械等前科，前年6月才執行完畢，卻不知所警惕再犯，顯見先前案件所判刑期成效不彰，認為有延長其矯正教化時間的必要，因此依法加重其刑。

不過，法院考量黃男有輕度智能障礙，且全案施暴時間不長，所得財物非鉅款，認為其犯行有憫恕之處，如果以最輕本刑7年判刑，仍猶嫌過重，所以再依法酌減其刑，最後量刑5年。

另外，黃男在本案前後還涉其他竊盜、信用卡盜刷案件，也因竊盜、偽造文書等罪被判拘役40日和有期徒刑5月不等刑期。

竊盜 偽造文書

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